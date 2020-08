Klager over høj musik fortsætter: Skru nu ned, opfordrer Nordjyllands Politi

NORDJYLLAND:Natten til lørdag var Nordjyllands Politi ude hele 36 gange for at bede folk om at skrue lidt ned for musikken og tænke på, at der var folk, der gerne ville sove.

Og lørdag har der fra kl. 15 og frem til kl. 21.30 været syv lignende sager.

- Folk er sådan set venlige og forstående, når vi kommer ud til dem, men de har bare ikke lige tænkt over, at vinduer og måske døre står åben, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Per Jørgensen.

- Der er også lyst om aftenen, og der er weekend. Derfor tænker folk nok heller ikke over, at nogle - eksempelvis små børn - bliver lagt tidligt i seng, tilføjer han.

Netop weekend får mange til at mødes til en øl, og da diskoteker og mange barer er lukket, kommer festerne til at forgå privat.

- Jeg forventer klart, at vi ser flere af den slags sager i løbet af natten. Vi vil nødig være en fest-bremser. Vi vil gerne, at folk selv kan finde ud af, at fest lidt mindre højlydt og huske at lukke vinduerne - selvom det er godt vejr siger Per Jørgensen.

Varmen giver flere socialsager

Vagtchefen i Aalborg fortæller, at selvom politiet bliver taget fint imod, når de kommer for at bede om at få lydniveauet sænket, er det ikke alle, der er i godt humør i varmen.

- Vi oplever, at en del bliver påvirket af den trykkende varme. Nogle bliver irriterede, intolerante, nogle får en kort lunte og nogle drikker alkohol frem for vand for at slukke tørsten. Vi oplever, at vi skal ud til flere socialsager, når varmen stiger, siger Per Jørgensen.

Natten til lørdag havde Midt- og Vestjyllands Politi også mange anmeldelser om for høj musik.

- Vi har haft mellem 30 og 40. Især omkring midnat og timerne før og efter. Det har både været fester hjemme i haven og i parken, sagde vagtchef Simon Selkjær, til Ritzau lørdag morgen.

Der var flest sager i København, hvor Københavns Politi var ude til over 100 sager. Enkelte steder i landet blev transportable ligefrem musikanlæg beslaglagt af politiet.