Unge ulve på vej mod Nordjylland: - Det er kun et spørgsmål om tid

En håndfuld ulvekuld kan måske blive født i Danmark i år, men det bliver ikke i Nordjylland. Til gengæld kan flere voksne være på vej.

Lige nu har Nordjylland to enlige hanulve, en i Lille Vildmose og en tæt på Skagen. Og de bliver ikke fædre i år, siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum og leder af den nationale ulveovervågning.

- Vi kommer ikke til at se nyfødte ulve i Nordjylland i år. Det er der intet, der tyder på, siger han.

Til gengæld kan der være hunulve på vej syd fra.

- Det er et spørgsmål om tid, før der kommer en enlig hunulv forbi. Tidligere har vi været afhængig af, at de hunulve kom ind fra Tyskland. Nu hvor vi har ynglende ulve i Danmark, er der jo danskfødte hunulve, og det er det springende punkt i bestandsetableringen, at ulvene ikke skal vandre så langt for, at nye par etableres, siger han.

Han forventer, at danskfødte hunulve kommer til Nordjylland, hvor de kan ende med at finde sammen med de to hanner, der har hver sit revir - altså et territorium, hvor de holder til.

Intet land for nyfødte ulve

Kent Olsen fortæller, at parringsperioden for ulve er netop nu. Fra slutningen af februar til begyndelsen af marts. Og så vil hvalpene højst sandsynligvis blive født i første uge af maj.

I 2022 ville Kent Olsen ikke udelukke, at der kunne komme ulvehvalpe i Nordjylland i år, men sådan skulle det ikke gå. En af forklaringerne er en lang stribe nordjysk vand.

- Det bliver mere og mere tydeligt, at Limfjorden er en betragtelig barriere for ulve. To ulve har haft succes med at krydse Limfjorden, men mange af de ulve, der rammer den, ender med at vandre sydpå igen.

Det er groft sagt nemmere at gå langs med Limfjorden end at komme over Aggersundbroen eller tage svømmeturen.

Med fem ulvepar i Danmark er der stor chance for, at den danske ulvebestand vil tage fart over de næste år. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus

Til gengæld har Nordjylland, især nord for fjorden, nogle helt optimale levesteder for ulve. Så der er stadig stor sandsynlighed for, at ulvene på et tidspunkt svømmer over Limfjorden eller sniger sig over Aggersundbroen en stille nat. Kernehabitat for ynglende ulve, kalder Kent Olsen det.

- Det er kun et spørgsmål om tid, før ulve kommer til at etablere sig her. I kraft af at bestanden vokser, stiger sandsynligheden, for at nogle af dem formår at krydse Limfjorden, betragteligt, siger han.

Og det handler ikke kun om hunner. Også nye hanner kan komme til Nordjylland og etablere sig.

Der er cirka 29 ulve i Danmark for nuværende, og Kent Olsen vurderer, at en halvt år gammel prognose på, at der om fem år vil være 100 ulve i Danmark, stadig kan blive til virkelighed. Forudsat at folk ikke skyder ulvene.