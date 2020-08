Klar til ny tørn: Regionsrådsformand i spidsen for S

NORDJYLLAND:Socialdemokratiet i Nordjylland har valgt regionsrådsformand Ulla Astman som spidskandidat til regionsrådsvalget i november 2021.

Det er fjerde gang, at Ulla Astman skal forsøge at fastholde den post, som partiet har haft i årtier. Ulla Astman afløste Orla Hav midt i en valgperiode i 2007, da Hav blev valgt til Folketinget, og har ved de tre efterfølgende valg holdt fast i posten.

- Der er sket meget og truffet mange store beslutninger i de forløbne perioder. Det store universitetshospital i Aalborg Øst og store byggerier ved hospitalerne i Hjørring og Thisted har sikret en robust hospitalsstruktur med tre moderne akutmodtagelser. Vi har haft fokus på uligheden i sundhedsvæsenet, på patientsikkerheden og medarbejdernes trivsel, siger Ulla Astman.

Men der er masser af opgaver, der trænger sig på, både det næste år inden valget og efterfølgende, bl.a. coronakrisen.

- Den vil være her et stykke tid endnu. Vi har indtil nu vist at vi kan rykke hurtigt med f.eks. etablering af mobile enheder. Men vi må forvente at krisen kræver endnu mere testkapacitet, og vi skal have endnu flere medarbejdere på det område, især bioanalytikere. Her vil det være oplagt at vi selv skal uddanne denne gruppe i regionen, siger Ulla Astman.

Ulla Astman siger, at flytningen til det nye universitetshospital vil blive en kæmpeopgave og fylde meget i den kommende valgperiode.

- Men alt kan og skal ikke være i Aalborg. Vi skal have fokus på lokale sundhedshuse, der bliver en væsentlig del af fremtidens sundhedsvæsen. Vi skal arbejde mere sammen med den kommunale sygepleje. Vi skal bruge ny teknologi til mere behandling i eget hjem. Der skal ansættes flere sygeplejersker og plejegrupper ansat på vore hospitaler. Og så skal vi skal have et værdigt sundhedsvæsen – og det kræver anerkendelse af både patienter og medarbejdere, siger Ulla Astman.

- Normalt gennemføres et spidskandidatvalg på et repræsentantskabsmøde. Men det har vi ikke kunnet i år på grund af coronakrisen. Derfor har vi sendt regionsbestyrelsens forslag om genvalg af Ulla Astman til høring i Socialdemokratiets grundorganisation i Nordjylland, hvor der overalt har været fuld opbakning til Ulla Astmans kandidatur, siger Socialdemokratiets nordjyske formand, Mogens Vestergård Pedersen.