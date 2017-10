Klistermærke kan stoppe unødige eftersøgninger

NORDJYLLAND: Så sent som i onsdags havde Nordjyllands Beredskab en redningsbåd i aktion, ligesom redningshelikopteren blev sendt i luften, fordi en jolle flød rundt i Mariager Fjord. Der var dog ikke - som først frygtet - tale om personer i havsnød.

I stedet blev episoden et af flere eksempler på, at det helt store beredskab aktiveres, fordi herreløse både, joller, kajakker og lignende flyder rundt på vandet.

På landsplan har Værnsfælles Forsvarskommando (det tidligere Søværnets Operative Kommando) over 70 aktioner om året, hvor man ikke kan konstatere en søulykke. Det oplyser Søsportens Sikkerhedsråd.

Dermed ikke sagt, at folk skal lade være med at slå alarm, hvis der er risiko for, at en person er i havsnød. Men på baggrund af aktionen på Mariager Fjord pointerer Søsportens Sikkerhedsråd nu, at der er mulighed for at spare på ressourcerne til store eftersøgninger, og det endda på en simpel måde:

- Hvis ejeren sætter vandfaste mærkater på sit vandudstyr med kontaktinformationer, kan man ringe til ham, hvis en tom båd findes drivende på vandet. På den måde kan ejeren hurtigt hjælpe med at bekræfte, at der ikke er sket en ulykke, hvor personer skal eftersøges, siger specialkonsulent Sten Emborg.

TrygFonden og Værnsfælles Forsvarskommando står bag Operation Sømærkning, som er et gratis, vind- og vandsikkert mærkat med personlige kontaktoplysninger.

Mærket kan bestilles her

Her kan der læses mere om sikkerhed til søs