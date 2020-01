KN Rengøring betaler ægtepar 169.000 kr. efter løndumping

NORDJYLLAND:Et ægtepar har for nylig modtaget 169.000 kroner i efterbetaling fra deres tidligere arbejdsgiver, KN Rengøring. Det skyldes, at de to rengøringsansatte blev snydt for løn og pension, mens de arbejdede for det landsdækkende rengøringsfirma med hovedsæde i Pandrup i Nordjylland.

Det fortæller Fagbladet 3F.

KN Rengøring har desuden betalt en bod på 25.000 kroner til 3F for brud på fagforeningens og Danske Services serviceoverenskomst på rengøringsområdet. Betalingen er sket som følge af et forlig ved Arbejdsretten mellem firmaet og 3F, hvor de to rengøringsmedarbejdere er medlemmer.

- Vi er glade for, at vores medlemmer efter flere års kamp endelig har fået en efterbetaling. Vi havde dog håbet på, at efterbetalingen ville værre større, for der er ingen tvivl om, at KN Rengøring har snydt dem for betaling, siger Henriette Olofsen, forhandlingssekretær på rengøringsområdet hos 3F.

- Sagen viser, at det er meget vigtigt for medarbejdere at vide, hvem der er deres arbejdsgiver. Og at man som medarbejder kan dokumentere sin ansættelse med en ansættelseskontrakt og sine arbejdstimer med daglige noter i en lommebog, siger hun.

Havde ikke en ansættelseskontrakt

Det rumænske ægtepar, 50-årige Florica Buzgau og 52-årige Eugen Buzgau, oplyste i Arbejdsretten, at de i februar 2011 begyndte at arbejde for KN Rengøring.

Rumænerne har såkaldte arbejdsgivererklæringer fra KN Rengøring, hvoraf det fremgår, at de fra 1. februar 2011 skulle arbejde 20 timer om ugen for virksomheden. Men rengøringsarbejderne har ikke en egentlig ansættelseskontrakt gældende fra februar 2011.

De to rumænere forklarede i Arbejdsretten, at de altid skulle have sorte T-shirts med KN Rengørings logo på, når de arbejdede. De gjorde blandt andet rent om natten hos revisorfirmaet Beierholm i Aalborg samt hos Euro Spar og Brugsen.

En betragtelig del af deres løn for arbejdet i Danmark fik de betalt i rumænsk valuta via selskabet S.C. Servicii Curatenie Max Srl. Rengøringsparret blev også betalt i euro.

Eugen Buzgau fortalte i Arbejdsretten, at han og hans kone til sidst ikke længere ville acceptere at blive underbetalt, og at de derfor gik til 3F Aalborg.

Direktør: De klagede ikke over lønnen

Henrik Krogstrup Nielsen har de seneste godt 20 år været direktør for og ejer af KN Rengøring, der ifølge ham nu har cirka 900 ansatte. De gør rent hos især supermarkeder, advokatkontorer og kommuner.

Direktøren medgav i Arbejdsretten, at han selv havde underskrevet arbejdsgivererklæringerne. Men samtidig forklarede Henrik Krogstrup Nielsen, at han ikke havde udfyldt hele skemaerne. Derudover gjorde han opmærksom på, at dokumenterne var til brug for statsforvaltningen og ikke kunne betragtes som ansættelseskontrakter.

Ifølge direktøren blev Eugen Buzgau først ansat 1. maj 2012 og Florica Buzgau 1. juni 2013 i KN Rengøring. Og hans firma havde intet med S.C. Servicii Curatenie Max Srl at gøre, lød forklaringen fra Henrik Krogstrup Nielsen.

Direktøren oplyste desuden, at de to rumænere havde været på hans kontor for at bede om flere arbejdstimer. Men at de ikke havde klaget over deres løn.

Henrik Krogstrup Nielsen bekræfter, at hans firma har betalt ægteparret efter forliget ved Arbejdsretten.

- Grunden til, at sagen ender i Arbejdsretten, var at min arbejdsgiverforening, som førte sagen, ikke var enige med 3F omkring sagen. Sagen endte med et forlig, som vi gik med til for at afslutte sagen, skriver han i en skriftlig kommentar til Fagbladet 3F.