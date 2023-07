Knallerter, motorcykler og biler kørte vildt

NORDJYLLAND:Knallerter, der kørte så stærkt, at det ikke lykkedes politiet at standse dem på sikker vis.

Motorcyklister, som næsten kørte dobbelt så hurtigt som fartgrænsen.

Og også bilister med al for høj fart.

Det var bare nogle af de trafikale ulovligheder, Nordjyllands Politi konstaterede ved adskillige trafikkontroller i det nordjyske sommerland i sidste uge, uge 29.

I alt uddelte politiet 268 bøder for diverse overtrædelser af færdselsloven. 50 personener blev sigtet for at køre for stærkt, 13 af dem så stærkt, at de blev frataget deres kørekort.

913 bilister blitzet

Derudover havde fotovognene/ATK travlt med at fotografere fartsyndere, blandt andet på Tuenvej ved Skagen. Sammenlagt endte med 913 fartbøder på baggrund af fotovognenes kontrol i uge 29.

Og så blev 30 personer sigtet for spritkørsel og 24 sigtet for narkokørsel.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse om den ugelange kontrolindsats rundt i hele Nordjylland. En indsats som skete med deltagelse af flere afdelinger hos politiet i Nordjylland og i samarbejde med Færdselsstyrelsen og Motorstyrelsen.

Politi: Behov for kontrol

- Vores aktion har vist, at der er betydeligt behov for vores færdselskontroller, udtaler politikommissær Jess Falberg, leder af omfattende kontrolindsats.

- I løbet af den korte tid, vi foretog vores målrettede kontroller, blev der registreret en lang række af færdselsovertrædelser, der kan være til stor fare for trafikanter og for trafiksikkerheden generelt. Det er sikkerhed på vejene for os alle, det her handler om. Derfor udfører vi disse kontroller, påpeger han.