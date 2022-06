Knivstikkeri i Vejgaard: Tre ofre - en formodet gerningsmand anholdt

VEJGAARD:Et knivstikkeri ved omkring 03-tiden natten til torsdag er torsdag morgen årsag til, at Hadsundvej er spærret af fra Vejgaard Kroen ned mod Vejgaard Torv.

- Vi kan bekræfte, at der har været et knivstikkeri. Vi fik en anmeldelse om knivstikkeriet klokken 02.56 om et knivstikkeri på Hadsundvej i Vejgaard, fortæller vicepolitiinspektør Niels Kronborg, Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at der er tre ofre med knivstik.

- To af dem har på et tidspunkt i forløbet været i kritisk tilstand, men det ser bedre ud nu. En af dem er dog fortsat i kritisk tilstand, oplyser vicepolitiinspektøren.

De to var på gerningsstedet, da politi og ambulance kom, og de blev begge i kritisk tilstand kørt på Aalborg Universitetshospital. Senere meldte en tredje mand med knivstik sig på hospitalet.

Niels Kronborg oplyser, at politiet har fat i yderligere en person.

- Vi har en, som vi har anholdt i sagen. Men der har formentlig været flere personer på stedet, lyder det fra Niels Kronborg.

Politiet har siden anmeldelsen været massivt til stede i området omkring gerningsstedet på Hadsundvej i Vejgaard, og der har også været hundepatruljer på stedet i et forsøg på at finde spor i forbindelse med knivstikkeriet.

- Vi efterforsker massivt i sagen lige nu, vi er stadig derude og i gang med en masse undersøgelser, men kan ikke give så mange flere oplysninger lige nu, siger Niels Kronborg, der dog siger, at der formentlig er tale om et opgør i det kriminelle miljø i Aalborg.

Han og politiet vil meget gerne høre fra eventuelle vidner, der måtte have set noget i og omkring gerningsstedet og på gerningstidspunktet.

- Ring endelig til os på 114 med oplysninger – selv mindre informationer kan være vigtige for vores arbejde, siger han.

- Vi er også interesseret i videoovervågning, hvis beboere eller virksomheder i området har overvågning opsat, så gem endelig data og kontakt politiet med materialet, fastslår Niels Kronborg.

Vicepolitiinspektøren oplyser, at man kommer til at arbejde i området omkring gerningsstedet i Vejgaard en rum tid endnu.



- Derfor vil borgerne se meget politi i området, og vores afspærringer kan genere trafikken. Det beklager vi, men vi bliver der så længe, som efterforskningen kræver det, siger han.

Politiet har endnu ikke klarlagt motivet til knivstikkeriet, og hvor mange involverede der har været, og ej heller hvordan det præcise hændelsesforløb har været.

Niels Kronborg kan endnu ikke sige, om den anholdte skal i grundlovsforhør. Det vil den videre efterforskning vise, ligesom vicepolitiinspektøren også forventer flere anholdelser efterhånden som efterforskningen skrider frem.

Knivstikkeri i Vejgaard