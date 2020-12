Køb julegaver lokalt - også selvom du shopper online

December er en af de vigtigste måneder for den fysiske detailhandel, som har haft det svært siden corona-pandemiens indtog. Nu er smittetallene stigende. Vi kan igen mærke bekymringen og uroen - og det kan ramme især de fysiske butikker hårdt.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række råd i forbindelse med julen i en tid med corona. Her er der særligt et råd, der udfordrer butikkerne:

"Foretag dine indkøb online".

Udover ovenstående råd foreslår Sundhedsstyrelsen også, at man udnytter hele åbningstiden, planlægger sine indkøb på forhånd og kun tager afsted en person ad gangen.

Men i forbindelse med det første råd, kunne man godt have ønsket sig nogle flere nuancer.

Der er ingen tvivl om, at det er klogt og rigtigt, at vi skal begrænse vores omgang med andre mennesker. Men økonomien skal holdes i gang - også på det helt nærlokale plan. Hvis vi ønsker os byer, der er attraktive at flytte til, levende bymiljøer og et spændende butiksudbud, så bør vi gøre os ekstra umage med at udvælge, hvor gaverne skal købes - også online. Man bør ikke bare vælge det første sted, man støder på i google-søgningen.

De fysiske butikker har selv i høj grad fundet på tiltag, der skal begrænse muligheden for smittespredning - både i indretningen, men også med tiltag, hvor man for eksempel kan bestille varer online og senere hente dem i butikken.

Jes Asmussen, formand for Aalborg City Forening, formulerer det således:

- I Aalborg står 7.500 butiksansatte klar til at hjælpe kunderne til en god oplevelse, trods restriktionerne. Det gør mig rigtig ked af det, at der officielt opfordres til at flytte julehandelen til nettet. De store onlinebutikker er ofte udenlandske, og dermed sendes julehandelen ud af landet. Det kan ikke være meningen, siger han.

Dette er ikke en opfordring til ikke at følge Sundhedsstyrelsens råd, men et ønske om, at forbrugerne handler bevidst - også selvom der shoppes online. Hvis du har nogle favorit-butikker i dit område, så tjek, om de har en webshop. Hvis du googler specifikke varer, så brug lidt ekstra tid på at undersøge, hvor online-butikken geografisk holder til henne.

Diskussionen om, hvordan onlinehandlen kan udrydde de fysiske butikker er ikke ny, men er yderligere intensiveret af coronakrisen, hvor det i mange tilfælde kan give rigtig god mening at shoppe online fremfor at bevæge sig ud i en fysisk butik.

Mange nordjyder er i dag - corona eller ej - allerede bevidste om at handle lokalt ved for eksempel at støtte den lokale brugs frem for at køre til en større by for at handle i store supermarkeder. Den mentalitet kan sagtens overføres til onlineshopping - og den forbrugeradfærd er også relevant, når coronakrisen engang fortager sig, og restriktionerne ophæves.