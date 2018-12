Køber du også gaver på nettet: Se hvor de køber flest i Nordjylland

NORDJYLLAND: Klarup sidder på tronen som julens e-handelskonger i Nordjylland. Nye tal fra PostNord viser, at Klarup er den by i Nordjylland, der denne jul har modtaget flest pakker pr. husstand. Hele 1,54 pakker har pakkebudene i snit leveret til hver husstand i 9270 Klarup siden Black Friday. Faktisk er Klarup så ivrige netshoppere, at de suser ind på en 1. plads for hele Danmark.

- Danskernes julehandel på nettet har igen i år nået nye højder, og vi har aldrig tidligere været ude med så mange pakker. Særligt i Klarup har vores pakkebude ekstra travlt, og det er tydeligt, at det at købe julegaverne online er blevet en fast juletradition, siger Jørgen Fischer, e-handelsrådgiver hos PostNord.

Til sammenligning har hver husstand i 9600 Aars, 9800 Hjørring og 9000 Aalborg indtil videre modtaget hhv. 0,72, 0,64 og 0,59 pakker i gennemsnit.

Med juleaften lige om hjørnet har PostNord et par gode råd til de danskere, der regner med at skulle købe julegaver online, men endnu ikke har fået dem i hus. - Hold øje med netbutikkernes sidste frist for køb, så julegaverne når at ligge klar under juletræet. Der er stort tryk på posthusene og Pakkeboksen frem mod juleaften, hvor mange henter de sidste vigtige julepakker. Det gode råd er at udnytte, at posthusene ligger i supermarkeder med lange åbningstider, hvor der i ydertidspunkterne er færre handlende og mindre kø, siger Jørgen Fischer.

PostNord har rustet sig til danskernes rekordstore julehandel på nettet ved bl.a. at åbne 100 nye posthuse, opsætte 3 kilometer ekstra pakkehylder på posthusene og have over 400 ekstra pakkebude på gaden.