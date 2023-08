Køberen afsløret: Her skal isbrydere hugges op

HALS:For et par uger siden kunne beboerne i Hals ånde lettet op, da det blev offentliggjort, at de to isbrydere Isbjørn og Danbjørn var blevet solgt til ophug. Nu har køberen så givet sig til kende.

Det er Esbjerg.-virksomheden Smedegaarden, der er køberen af de to gamle isbrydere. På virksomhedens Facebookside skriver den, at de to skibe bliver flyttet "inden for kort tid". Dermed bliver Hals' skyline igen mere normal, efter de to store skibe har ligget til kaj i efterhånden ganske mange år, mens de ventede på deres skæbne.

Smedegaarden skriver, at der bliver mulighed for at købe inventar fra skibene, når de er kommet til Esbjerg. Hvordan det nærmere kommer til at foregå, det vil der blive informeret nærmere om, når tiden kommer.