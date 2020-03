Købte hus og rev det ned - pris: 1,7 mio. kr.

SKALBORG Det knaser under hjulene allerede når bilen svinger ind på Rungsvej til kvarteret, der hylder de danske komponister. De sprøde toner fra byggesand afslører, at vi nærmer os et byggeprojekt, endda et specielt et af slagsen. For første gang i kvarteret, der er fra 50’erne, er et hus blevet købt - blot for at blive revet ned.

I Aalborgs attraktive bydele er der kun få byggegrunde til salg, og familien Bendixen måtte derfor opgive at blive boende i Sofiendalkvarteret ved Skalborg og valgte i første omgang en byggegrund i Frejlev. Det betød 16 km til Aalborg, hvor begge arbejder. Det var ikke en ønskebeliggenhed.

Indehaver af ”Glasklar vinduespolering” Simon Simonsen, kontorassistent Nanna Simonsen og lille Albert er efter trekvart år med nedrivning og nybygning endelig flyttet ind huset på Rungsvej i Aalborgforstaden Sofiendal ved Skalborg. Foto: Lars Pauli

Parret havde egentlig ikke planer om at flytte, men var glade og tilfredse med deres rækkehus på 116 kvm. i Sofiendal. Behovet opstod først, da familien blev udvidet

- Selvom boligen var lille, syntes vi egentligt den føltes større, da den havde en meget effektiv plantegning. Da vi for fire år siden fik tvillinger, begyndte vi seriøst at overveje muligheder for, at bygge helt nyt hus. Efter vi havde været rundt og se, hvad der var af muligheder i ældre, større huse, synes vi, her var meget spildplads, og at det i mange tilfælde ville være nødvendigt at ofre meget tid og ikke mindst penge for at gøre boligerne tidsvarende. Vi besluttede os for at bygge selv, fortæller Simon Bendixen.

Opgav byggegrund

Familien var langt fremme i planlægningen på en udstykning i et nyt område i Frejlev, men så skete der noget.

- Jeg kommer en del rundt i forbindelse med mit arbejde som vindusepolerer og kunne se flere rive ned og bygge nyt. Min hustru var noget skeptisk ved tanken. Men jeg så tilfældigvis et dødsbo som i store træk stod oprindeligt og var til salg privat. Prisen var lidt for høj med tanke for vores planer. Men efter noget forhandling fik vi den ned i 1.560.000 kr. , siger Simon.

Juli 2019. Start på nedrivning af et hus, som mange nok ville have valgt at modernisere i stedet. Det første, der fjernes, er vinduer og døre. Foto: Martin Damgård

Rækkehuset var allerede solgt og familien flyttede midlertidigt ind i en lejlighed i kvarteret, så Cornelia på syv, og Charlie og Elliot på fire kunne blive i deres skole og børnehave. Under nedpakningen måtte Nanna sidde på en skammel og pakke flyttekasser, for

Albert trodsede en sterilisation og meldte sin ankomst. Fem måneder gammel flyttede han ind i sit nye hjem på Rungsvej og charmede alt og alle ved BoGodts besøg.

Nedrivningsprojekt er krævende

Hvor mange tidligere valgte at renovere de gamle villaer eller bygge om, så er der flere nu, der vælger at rive ned og bygge nyt, især i de store byer, hvor byggegrunde er en mangelvare, og de gamle huse ikke passer til børnefamiliernes krav.

Simon Bendixen holder opsyn med nedrivningen, der koster 137.500 kr. Foto: Martin Damgård

For familien Bendixen var det bare mest attraktivt, at kunne bygge nyt i byen, trods besværet.

- Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er det lidt dyrere og lidt mere omstændeligt at købe et nedrivningsprojekt frem for en byggeklar grund. Det kostede mere at få fjernet bygningen, end vi først havde beregnet. Vi valgte så at spare lidt på selve huset. Men der har været plads til vore vigtigste prioriteter, siger Simon Bendixen.

Familiens krav var blandt andet et vedligeholdelsesfrit hus med fire gode børneværelser, god akustik, stort køkken alrum samt god haveplan med en pæn terrassebelægning. Disse krav fik de opfyldt hos HusCompagniet.

- Vores fliser, gulv og mursten har alle ligget inden for husfirmaets standard materialer. Med de valg, vi har truffet, vil jeg tro vores hus er et rimeligt klassisk standardhus, som afspejler de tilvalg de typiske købere vælger. Det er det, vi har fået at vide af husfirmaet, fortæller Simon.

Efter trekvart år står huset klar. Når haven er anlagt, bliver den samlede pris for byggeriet inklusiv nedrivning, fundering og bortkørsel ?af jord 4.360.848 kroner. Foto: Lars Pauli

For en måned siden flyttede familien ind i huset på 180 kvm, som kun mangler at få haven etableret. Parret er tydeligvis lettede over, at det nu er overstået, men har også været gode til at hente hjælp undervejs blandt andet fra en byggerådgiver med efterfølgende tilsyn, og de har støttet sig til andre nybyggere på en Facebookside.

Hvem: Familien Bedixen på seks medlemmer Hvor: Sofiendal i Skalborg ved Aalborg. Hvad: 180 kvm længehus med forskudt vinkel fra HusCompagniet. Pris: Eksisterende hus 1,56 mio. Nedrivning: 156,000 kr. Bortkørsel af jord: 38.000 kr. Byggerådgiver og advokat: 31,500 kr. Huset inklusiv fundering: 2.363.848 kr. Belægning, støttemur og have: 150.000 kr. Gardiner, ekstra skabe og hvidevarer: 80.000 kr. I alt med diverse: 4.360.848 kr. VIS MERE

Problemer med finansieringen

Det har været en lang snoet vej til huset, der nu står klart, nyt og indbydende. Faktisk var det hele lige ved ikke at blive til noget

- Det overraskede os ret meget, at Spar Nord og Totalkredit ikke rigtig ville anerkende vores projekt, før vi fik en anden kreditforening på, siger Simon.

Det var svært for kreditforeningen at anslå huset værdi, fordi man normalt sammenligner med andre nye i området, og sådan nogle findes ikke, kun ombyggede. Heldigvis flaskede tingene sig til sidst, men Simon vil gerne give et par råd til kommende nybyggere:

- En faktor man skal tage med er, at nogle kreditforeninger kan være svære at få til at give samme vurdering, som huset har kostet at bygge, da de kun vil samligne med kvadratmeterpriser ud fra, hvad der er solgt i området. Og så er det vigtig med en stram økonomistyring samt at undersøge jordbundsforhold, inden man køber grunden, fortæller Simon.

Familien Bendixen har valgt en større carport som tilkøb. Foto: Lars Pauli

Forbehold for jordbundsforhold og dræn

Det sidste fik han ikke selv gjort, og fik sig en overraskelse i form af en terrasse med asbestaffald under. Heldigvis havde han fået skrevet ind i nedrivningsaftalen, at byggegrunden skulle afleveres byggeklar, hvor alt affald er fjernet, men det kostede ekstra og gav nogle uoverensstemmelser.

Og heldigvis tager den lille familie tingene som de kommer - også børnene... Nu har de fået et hus, som de er glade for, men drømmehuset er mest af alt et familiehus tæt på Mulighedernes Park med skate- og BMX-bane og tæt på skole og job i et kvarter, hvor børnefamilierne rykker ind.