Kødfri aftensmad: Her er de bedste alternativer

DANMARK: Når familien sætter sig til bords, så vælger flere at servere kødfri aftensmad. På to år har ti procent flere børnefamilier valgt at droppe kødet i gryderne.

Det viser en rundspørge fra analyseinstituttet GFK og Dansk Gartneri.

Det betyder, at hver tredje børnefamilie i dag spiser kødfri aftensmad én eller flere gange om ugen.

Og faktisk behøver det ikke at være sværere end som så, siger Sisse Fagt, der er seniorrådgiver i ernæring ved DTU Fødevareinstituttet.

- Hvis man vil have nogle kødfri dage, kan et ret uproblematisk step være, at man begynder at spise mere fisk, siger hun.

Fisk er nemlig også en udmærket kilde til protein.

- Hvis man spiser fisk et par gange om ugen, ville flere danskere faktisk spise mere i overensstemmelse med kostrådene, siger Sisse Fagt.

Hvis man vil gå linen ud og undgå animalske produkter, kan man lave et aftensmåltid, hvor bælgfrugter som for eksempel kikærter, bønner og linser indgår.

- Bælgfrugterne er et oplagt valg, fordi de er proteinrige og indeholder en del mere protein end fine grøntsager som eksempelvis tomat, siger Sisse Fagt.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi både spiser fine og grove grøntsager. Men især de grove grøntsager - herunder rodfrugter, kål og bælgfrugter - skal vi spise endnu flere af.

Samtidig angiver en stor del af børnefamilierne i rundspørgen, at de ikke er tilfredse med den mængde grøntsager, deres egen familie spiser.

Her er bælgfrugterne lette at gå til, foreslår Sisse Fagt.

- Linserne er relativt nemme, fordi de smager mildt og ikke skal udblødes som andre bælgfrugter. Så det går tjept, siger hun.

Man kan også finde inspiration hos nogle af de lande, som traditionelt spiser mange vegetariske retter - eksempelvis Indien.

- En nem ret kunne være linseretten dhal, som mætter godt, giver protein og energi. Og man behøver ikke at sige til familien, at "nu spiser vi kødfrit", man kan bare sige "nu spiser vi indisk", siger Sisse Fagt.

I det hele taget skal man ikke være så bange for de ernæringsmæssige konsekvenser ved at droppe kød et par måltider om ugen.

- For protein er ikke noget, befolkningen generelt mangler. Og der er 21 hovedmåltider på en uge, så fordi man én gang om ugen får en proteinfattig kost, så fred være med det, siger hun.

/ritzau fokus/