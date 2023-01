Køkken brændt ned og beboer kørt på skadestuen

TÅRS:Nordjyllands Beredskab rykkede tirsdag eftermiddag ud til en brand på Bredgade i Tårs.

En mand havde gang i at friturestege, og hvilket der så går ild i.

- Det udviklede sig så til en heftig brand der i køkkenet på første sal, oplyser Jørgen Pedersen, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

I et forsøg på at gøre noget ved branden, fik han pådraget sig nogle forbrændinger.

- Umiddelbart er der ikke tale om alvorlige forbrændinger, men nok til at han bliver kørt på Hjørring Sygehus, hvor han skal tilses for de her og røgforgiftning. Han er chokeret og forbrænd, siger indsatslederen, der ikke kan udtale sig yderligere, om hans tilstand.

Den heftige brand endte med at tage hele lejlighedens køkken og sodskade hele stedet svært. Derudover er lejligheden nedenunder blevet udsat for nogen vandskade.

- Lejligheden nedenunder er ubeboet, så det er kun beboeren på første sal, der skal genhuses, fortæller