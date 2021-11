Køkken gik op i flammer på spisested

LÆSØ:Et køkken på et spisested brød søndag formiddag i brand på Tørkerivej på Læsø.

Det formodes, at det var en frituregryde, som var årsagen til, at branden opstod.

Nordjyllands Beredskab fik meldingen klokken 10.10 og sendte seks brandmænd, en holdeleder og en indsatsleder for at slukke flammerne.

- Køkkenet et godt udbrændt, og der skal et større arbejde med at renovere køkkenet til, før det er funktionsdygtigt igen.

- Ilden spredte sig via en ventilationsskakt til loftet og taget over køkkenet. Derfor pillede vi nogle plader ned, så vi var sikre på at få slukket ilden helt samt mindske røgskaderne, oplyser indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab Morten Pihler.

Nordjyllands Beredskab har slukket branden og er færdig på stedet.

Indsatslederen oplyser, at ingen personer eller dyr kom til skade under branden.