Kør forsigtigt: Nu saltes der i Nordjylland

NORDJYLLAND:Lørdag aften melder Vejdirektoratet, at der saltes i størstedelen af Nordjylland.

Derfor henstiller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi til, at bilisterne tager højde for glatte veje - og kører forsigtigt.

- Vi fik først en melding fra Vejdirektoratet om, at der skulle saltes i Aalborg. Umiddelbart efter skete et solouheld på E45. Og nu oplyses det altså, at der saltes overalt, siger han.

Vagtchefen fortæller, at der efter en periode med middeltemperaturer nu er blevet koldere.

- Nu er temperaturerne åbenbart nedadgående, så bilisterne skal være opmærksomme, lyder det fra vagtcentralen.

Vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at der ikke saltes på Thy og Mors.

Ifølge DMI bliver det i aften og i nat tørt og mest klart vejr, men ud på natten bliver det i Jylland mest skyet. Temperaturen vil falde til mellem 3 graders frost og 2 graders varme - ved Vestkysten dog lidt lunere.

Søndag stiger temperaturen til mellem 3 og 8 grader.