Kører du på stranden? Sådan er reglerne

NORDJYLLAND:Er du en af dem, der kan lide at vise din bil frem på stranden, køre stærkt med vinduerne rullet ned og høj musik i højttalerne, mens du nyder brisen, så se lige med her. For der er faktisk regler for kørsel på stranden, selv om der ikke er mange færdselstavler.

De kommende dage byder - ifølge meteorologerne i hvert fald - på skønt strandvejr med høje temperaturer, og de brede strande specielt på vestkysten i Jammerbugt og Hjørring kommuner kan godt indbyde til at køre en tur i bilen på stranden. Men samtidig indbyder vejret også til masser af badegæster, så der vil kunne opstå farlige situationer på strandene, når de bløde trafikanter - badegæsterne - møder de hårde - større eller mindre biler, der bruger stranden til vej.

- Der er ikke mange regler, men de få, der er, er meget vigtige at overholde, lyder det fra politikommissær Henrik Hyldig fra Trafiksektionen i Færdselsafdelingen under Nordjyllands Politi.

Den vigtigste regel, der overtrumfer alle andre regler, er: Kør efter forholdene.

Dertil kommer, at kører du ind i en af byerne, hvorfra der er adgang til strandene, og kører ned på strandene UDEN at møde et skilt, der viser at bymæssig bebyggelse ophører, så gælder hastighedsbegrænsningen på 50 kilometer i timen faktisk også på stranden.

- Hvis der er et byskilt, når du er kørt ind i et område, så skal du altså passere et byskilt med rød streg over for, at de 50 kilometer i timen ikke længere gælder, forklarer politikommissæren.

Og så gælder reglen om højrevigepligt altid på strandene - den regel gælder nemlig alle steder, hvor der ikke er de såkaldte hajtænder og altså ubetinget vigepligt. Så hold tilbage for alt, hvad der kommer fra ens højre side gælder også.

- Vi har været på strandene i specielt Blokhus på strækningen op mod Saltum. Det er den bredeste og nemmeste at komme til. Her har vi været tre gange efter anmeldelser fra folk om, at der blev kørt ræs deroppe, fortæller politikommissæren.

Det har været om eftermiddagen og aftenen på koldere gråvejrsdage med få badegæster, og han forventer ikke, der bliver kørt ræs, når der - som nu - er mange badende gæster.

Han understreger, at politiets patruljer også med jævne mellemrum kører en tur på strandene - for at vise flaget, og at politiet er tilstede.

- Vi holder et vågent øje med det, og som nævnt så får vi også anmeldelser, hvis der er nogen, der kører råddent på strandene. Og så rykker vi naturligvis på anmeldelserne, forsikrer han.

I den sammenhæng understreger han, at det er vigtigt, at anmelderne får noteret nummerpladen på de biler, der ikke kører efter reglerne.

- Hvis folk bare melder om en rød Peugeot 206, der kører lidt vildt, så har vi jo ikke mange chancer for at finde frem til vedkommende, siger Henrik Hyldig.

- Og så skal anmelderne blive på stedet, så vi kan få kontakt med dem og få opklaret, hvad der er sket, lyder det fra politikommissæren.

Han understreger, at både Færdselspolitiet og politiets almindelige patruljer vil kigge forbi på strandene i den kommende tid, når lejligheden byder sig.

- Så kør efter forholdene, lyder den kraftige opfordring fra Henrik Hyldig.