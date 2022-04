Kørselsfradraget sættes op

Omkring 1,2 millioner danskere kører mere end 12 kilometer hver vej i egen bil til og fra arbejde og har dermed ret til at trække et beløb fra i skat. Det er det såkaldte kørselsfradrag.

Jo længere man kører, desto flere penge kan man trække fra.

Hvert efterår beregner Skatterådet satserne for det kommende år ud fra en vurdering af udgifterne ved bilkørslen. Skatterådet har 19 medlemmer, som er udpeget af skatteministeren og Folketinget.

Satserne for 2022 var blandt andet beregnet ud fra en benzinpris på 12,78 kroner for en liter. Det var højere end i 2021, hvor benzinprisen var beregnet til 11,31 kroner. Mandag lå prisen for en liter 95 blyfri benzin mange steder omkring 15-16 kroner.

I år er fradraget indtil videre for de første 24-120 kilometer 1,98 kroner per kilometer. Herefter er fradraget 0,99 kroner per kilometer.

I 25 landkommuner er kørselsfradraget forhøjet til også at være 1,98 kroner per kilometer over 120 kilometer.

Skatterådet sætter satsen op med 18 øre fra 1,98 kroner til 2,16 kroner per kilometer.

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der bruger deres egen bil i forbindelse med deres arbejde. Det kræver dog, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol.

Indtil mandag var godtgørelsen på 3,51 kroner per kilometer for de første 20.000 kilometer. Derudover er godtgørelsen på 1,98 kroner per kilometer over 20.000 kilometer.

Satsen for godtgørelse sættes op med 19 øre til 3,70 kroner.

Kilde: Skattestyrelsen og Skatterådet /ritzau/