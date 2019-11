Kørt ned på løbehjul: 12-årig pige omkommet

ØSTERVRÅ:En 12-årig pige blev tidligt mandag morgen påkørt af en bil i Østervrå i Vendsyssel. Hun omkom halvanden time efter af sine kvæstelser.

Ulykken skete klokken 07.27 på Brøndenvej ud for nummer 73 i Østervrå, hvor pigen kom kørende på et løbehjul.

- Pigen pådrog sig alvorlige kvæstelser i forbindelse med ulykken, og hun blev med ekskorte kørt til Aalborg Universitetshospital, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund i politiets pressemeddelelse.

Pigen blev klokken 09.02 erklæret død.

Fører anholdt

Bilen blev ført af en mand i 50'erne. Han slap uskadt fra ulykken og er efterfølgende blevet anholdt, da politiet har mistanke om, at han var påvirket under kørslen.

- Der vil blive udtaget en blodprøve, og føreren vil blive afhørt, siger Mads Hessellund.

Politiet er i øjeblikket i færd med at foretage en række undersøgelser på Brøndenvej, hvor ulykken skete. Derudover arbejder en tilkaldt bilinspektør på stedet.

Politiet har ingen yderligere detaljer om ulykken.

- Vi kan ikke udtale os nærmere omkring ulykkens omstændigheder. Det er vi ved at undersøge. Derfor vil både politi og bilinspektør arbejde på stedet i længere tid for at undersøge og dokumentere alle omstændighederne omkring ulykken, understreger vagtchefen.

De pårørende til pigen er underrettet.