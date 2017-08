Kørte spritkørsel på en havetraktor

NORDJYLLAND: Sommer betyder til tider godt vejr, grillfester og alkohol. Men sommeren betyder også, at Nordjyllands Politi ser et forhøjet antal spritbilister om sommeren.

Det konstaterer Nordjyllands Politi i dagens udsendte døgnrapport, hvori de fortæller om en række episoder, der underbygger ordene.

Lørdag eftermiddag havde en 74-årig mand tilsyneladende besluttet sig for at slå græs. Derfor fandt han havetraktoren frem, og begyndte at køre på Akelejevej i Vodskov.

Han kørte dog meget slingrende og var usikker på køretøjet. Derfor fik en bagvedkørende fik ham stoppet.

Det der med at stige af traktoren var dog besværligt i beruset tilstand, så han faldt ud af den, efter han var blevet standset. Der skete ham ikke noget, og efter at have talt med Nordjyllands Politi, blev han fragtet til Aalborg Sygehus. Her viste en blodprøve, at promillen var så høj, at han blev sigtet for at køre i beruset tilstand.

Talte snøvlende og have røde øjne

Søndag aften var en 73-årig mand på søndagstur i Skagen.

Selv mente han, at han kørte stille og roligt og med fuld kontrol over køretøjet. Politibetjentene i patruljevognen bag ham var dog af en anden opfattelse.

De fik den 73-årige til at standse bilen, og kunne konstatere, at han virkede rolig, men var tydeligt beruset og talte både snøvlende og havde røde øjne.

Han fik lov at puste i alkometeret, som slog ud.

Spritbilisten fik et lift til politistationen, hvor en blodprøve kunne bekræfte en promille på over det tilladte.

Troede han var en bil

Det var også søndag aften, en 22-årig mand besluttede sig for at gå midt på Hobrovej i Svenstrup.

Manden var fuld, og troede åbenbart at han var en bil, konstaterer Nordjyllands Politi i døgnrapporten. Han skulle i hvert fald ikke ind til siden.

Den fulde mand fortsatte derfor ufortrødent.

For at være sikker på, at der intet skete med "bilisten", ringede vidner til Nordjyllands Politi, som kom til, talte med den 22-årige fulde mand og fik ham kørt hjem.

Kokain og amfetamin i blodet

Det var dog ikke alkohol, en 21-årig bilist var påvirket af, da han i høj fart og i modsatte kørebane, kørte forbi en politibil på Ålborgvej i Dybvad.

Manden virkede rolig, men var samtidig tydeligt påvirket, da han "både havde røde øjne og meget snøvlende tale".

Betjentene bad ham fremvise sit kørekort, men han måtte erkende, at han ikke havde et.

Desuden viste en hurtig prøvetur med narkometeret, at den 21-årige var påvirket af både kokain og amfetamin.

Han blev anholdt, sigtet for at køre bil i narkopåvirket tilstand og uden kørekort.