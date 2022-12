Kogepåbud skrumpet - disse veje behøver nu ikke at koge vandet

NORDJYLLAND:Det område, hvor det fortsat anbefales at koge vandet i området nord for Vodskov, skrumper nu, efter at kilden til forureningen med bakterier nu er fundet.

Det oplyser Aalborg Kommune i et opslag på Facebook og i mails til de berørte husstande.

Uggerhalne Vandværk og dele af Grindsted Vandværk (Tranevej) er ikke længere omfattet af påbuddet om kogeanbefaling, da de ikke har modtaget vand fra Hammer Bakker Forsyningsselskab, hvorfra forureningen stammer.

Derimod er Grindsted Vandværk i Espelunden samt Gl. Sulsted Vandværk, Vestbjerg Vandværk og Sulsted Stationsby Vandværk (herunder Ajstrup) fortsat omfattet af påbuddet om kogeanbefaling.

Kogepåbuddet kom, da der blev opdaget bakterier - dog ikke E-coli - i vandet fra Hammer Bakker Forsyningsselskab.

Styrelsen for Patientsikkerhed gav 30. november 2022 kogeanbefaling til flere vandværker, da der var er fundet såkaldte coliforme bakterier i drikkevandet ved Hammer Bakker Forsyningsselskab.

En intensiv indsat med smitteopsporing viste, dog, at der ikke blev fundet coliforme bakterier i boringen, men i ledningsnettet efter rentvandstanken. Bakterieforureningen kommer derfor sandsynligvis ikke fra selve boringen.

Som tidligere nævnt er Vodskov Vandværk ikke omfattet af kogeanbefalingen.