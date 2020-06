Kokain og hash: Tre anholdt for narkokørsel i Nordjylland

NORDJYLLAND:Det er forbudt, at sætte sig bag rattet og køre bil, hvis man har indtaget nogle former for narkotiske stoffer.

Det havde tre nordjyder tilsyneladende glemt i de euforiserende tåger, da de torsdag aften blev stoppet af politiet med ulovlige stoffer i blodet.

Den første var en 20-årig mand, der blev testet positivt for både kokain og methamfetamin.

Manden kom kørende af Drastrup Hedevej i Svenstrup, da han blev standset af politiet til en rutinekontrol. Her blev den unge mand også testet for narko, og det gav positivt udslag. Derfor blev manden sigtet og anholdt for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer og efterfølgende kørt til skadestuen med henblik på at få udtaget en blodprøve.

To gange hash

På Forbindelsesvejen i Nørresundby blev en 41-årig mand standset til et rutinetjek. Her fik politipatruljen mistanke om, at manden var påvirket og bad manden om at deltage i en narkotest. Testen gav positivt udslag for, at manden var påvirket af hash. Derfor blev han sigtet og anholdt og kørt til skadestuen for at få udtaget en blodprøve.

I Vadum var det en 24-årig mand, der blev standset i en rutinetjek på Bakmøllevej. Her fik patruljen også mistanke om, at manden var påvirket og den efterfølgende narkotest gav positivt udslag for, at manden var påvirket af cannabis, hvilket den 24-årige mand erkendte.

Der er nulgrænse for en lang række ulovlige stoffer, når man kører bil i Danmark - blandt andet cannabis i form af hash, marihuana, pot.

Straffen går fra et klip i kørekortet og en bøde på en halv månedsløn og op til tre års ubetinget frakendelse af kørekortet samt en bøde på en månedsløn.