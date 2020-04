Kokkeelever med griselort på støvlerne: - Det er en ære at få lov til og jeg får en kæmpe respekt for landmændene

Der er kun fire grise tilbage i indhegningen efter et godt første år på Restaurant Alimentum i Aalborg. De befinder sig sammen med kokkeeleverne Alberte og Frederik på Højgården ved Mou, hvor Alimentum selv dyrker og høster stort set alle sine grønsager.

For tiden er restauranten lukket, og i stedet for at være blevet sendt hjem, så er kokkeeleverne sendt i marken for at gøre klar til sæsonen.

- Det er en ære at få lov til at være med i hele processen. Vi er jo helt tilbage til rødderne, siger Frederik Kvist, der sammen med Alberte Kyneb er i gang med at gøre jorden klar til såning, lægning, og hvad der ellers skal ordnes, før varmen går i jorden, og tingene begynder at spire.

Alberte Kyneb er nyeste elev hos Alimentum og med kun tre måneders ansættelse får hun lov at arbejde i marken. Foto: Henrik Louis

- Vi kan jo være med til at se, hvordan tingene kommer af ingenting og bliver til noget, vi rent faktisk kan servere i restauranten. Det giver en forståelse og dyb respekt for det arbejde, leverandørerne laver, siger 23-årige Alberte Kyneb, der i flere år har arbejdet i restaurationsbranchen men først senere har fået smag for fine dining.

25-årige Frederik Kvist har boet i Aarhus nogle år og droppede en universitetsuddannelse for at uddanne sig i et fag, som det meste af hans familie også er i. Han har længe ventet på at finde et sted som Alimentum.

- Det var vigtigt for mig at finde et sted som Højgården her, hvor gård og restaurant spiller sammen. Der er ikke mange steder i Nordjylland, hvor en restaurant har sin egen produktion af dyr, frugt, bær og grønsager, siger Frederik Kvist.

- På denne måde skraber vi viden til os om råvarerne, og vi får en forståelse for, hvad der skal til for at få landbruget til at fungere, siger Frederik Kvist.

Restauranten gør råvarerne i stand på gården, og alt der er til overs, det fodres til grisene. Foto: Henrik Louis

Og præcis den forståelse er noget af formålet med at have eleverne til at bruge deres arbejdstid under lukningen til at lære noget ganske grundlæggende for faget, som meget få oplever. For kokkene på Alimentum vil i løbet af sæsonen komme jævnligt på Højgården for at høste det, de har sået.

- Alle kokkeelever burde have mulighed for dette, og det burde faktisk være en del af pensum på uddannelsen, siger Søren Birch, der er køkkenchef og medejer af Alimentum sammen med Simon Kvist-Bjerre.

- Når de selv har besværet med at gøre jorden klar, plante og høste, så får de en større respekt for råvaren, når de står i køkkenet, og det giver klart et mindre spild og skaber en bæredygtig virksomhed, siger Simon Kvist-Bjerre.

Simon Kvist-Bjerre og Søren Birch (th) ejer Alimentum og har tilknyttet Højgården til restauranten, hvor de henter både æg, kød og friske grønsager hver dag. Foto: Henrik Louis

Alimentum har eksisteret i lidt over et år, og denne sæson skal der mange flere råvarer til, da der udvides til mere end dobbelt størrelse i restauranten.

Og det skræmmer ikke eleverne, der er kommet til at holde af de daglige ture til Mou i stedet for måske at sidde derhjemme.

- Man glemmer helt coronaen, når man går herude og tænker på, at det bliver godt at komme i gang igen, siger Frederik Kvist.