Kolde vinde fra Rusland - risiko for snevejr

NORDJYLLAND:Med en temperatur godt over de 10 grader har vejret de seneste dage ikke lignet november.

Og det kommer weekenden heller ikke til ifølge DMI. Her fortsætter det med 11 til 15 graders varme. Himlen bliver primært grå, men der er chance for, at solen kan komme frem.

De plus 10 grader er en del over novembers gennemsnitstemperatur på 5,3 grader. Gennemsnitstemperaturen i år er indtil videre 10,8.

Det milde vejr fortsætter dog ikke meget længere, for i næste uge vil der blæse kolde vinde fra Rusland.

- Der får vi besøg af noget russisk kulde, og måske er der også noget hvidt i nedbøren nogle af dagene, siger Klaus Larsen, vagthavende ved DMI, til Ritzau.