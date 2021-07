Kom af med trusserne. Kvinder skal måles på præstation og ikke form og figur

Det danske kvindelandshold i strandhåndbold gjorde en fornem figur ved EM i Bulgarien og vendte hjem med sølvmedaljer i bagagen.

Det er dog ikke den sportslige indsats, der siden har trukket overskrifter. Nej, i stedet er det beklædningen under kampene, der har vakt debat.

De norske kvinder forbrød sig nemlig mod reglementet, da de gennemførte bronzekampen i tights - en lidt længere, stramtsiddende sportsbuks.

Og det skulle vise sig at være en alvorlig brøde. Reglerne er helt klare: Kvinderne skal stille op og spille i en bikini bestående af top og trusse - og for sidstnævnte gælder, at kanten højst må måle 10 centimeter.

Nordmændene fik dog lov til at spille kampen, men de blev efterfølgende mødt med en bøde på godt 11.000 kr. udstedt af det europæiske håndboldforbund (EHF).

På forhånd havde både Danmark og Norge søgt EHF om dispensation fra trussekravet, men havde fået nej. Af sportslige hensyn valgte begge hold at gennemføre turneringen - men med en norsk markeret ulydighed i deres sidste match.

Det er altid ærgerligt, når indsatsen på banen overskygges af elementer, der ikke har noget med det sportslige at gøre. Men nogle gange er en manifestation nødvendig, og i denne sag må der kippes anerkendende med sommerhatten over for de norske kvinder.

For en stramtsiddende bikini med en lille trusse har på ingen måde en særegen befordrende indflydelse på den sportslige præstation - så burde mændene jo stille op i samme mundering, men de spiller i regulære shorts. Tværtimod kan det for nogle kvinder have den modsatte effekt, når de skal smyge sig ned i det rene ingenting og for åben kulisse kaste sig rundt på banen i stillinger, der ikke overlader ret meget til fantasien.

Generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund, Morten Stig Christensen, oplyser, at Danmark sammen med Norge, Sverige og Frankrig kæmper for, at de kvindelige strandhåndbold-spillere skal have et friere valg, når det gælder beklædning under kamp. Men samtidig lægger han ikke skjul på, at det kan tage tid, da andre lande ser netop beklædningen som et blikfang og dermed en del af brandingen af sporten.

I en tid med me-too og sexisme-debat skulle man tro og håbe, at det var et overstået kapitel af sælge og måle kvinders sportslige indsats på feminin form og figur frem for den konkrete præstation. Men så langt er vi åbenbart ikke nået endnu. Derfor må EHF, der har magten til at ændre reglerne her og nu, ryste støvet af sig og vise, at forbundet er fulgt med tiden og bløde op på buksekravet, så der er mulighed for at spille i et par tights eller shorts.

Vil EHF ikke tage ansvar og træde i karakter af frygt for at miste seere og i sidste ende indtægter, må sponsorer og de nationale håndboldforbund tage en alvorlig overvejelse, om de vil gå på kompromis med deres værdier eller pænt sige nej tak til at deltage i turneringer på de præmisser.