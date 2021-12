Kom du også for sent i dag? Is og uheld skaber kø på nordjyske veje

NORDJYLLAND:Onsdagens snestorm giver også fredag de nordjyske trafikanter sved på panden og lang transporttid.

Vejnettet er stadig belastet af is og sne, og for mange nordjyder, betød det, at turen på arbejde eller i skole, tog markant længere tid end på en normal fredag morgen.

Vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi, kom fredag morgen igen med opfordringen om, at forsigtig kørsel efter forholdene er bydende nødvendigt i de her dage.

Ved udfletningen til E39 Hirtshalsmotorvejen fra E45 Nordjyske Motorvej kom en lastbilchauffør bogstaveligt talt på glatis, da han - formentlig på grund af de tykke isflager, som ligger i bræmmer på asfalten - ramte autoværnet og punkterede tre dæk.

Uheldet skete kort før klokken 5.30, og det tog flere timer at rydde op efter uheldet, for som vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi, siger:

- Det er ikke bare at løfte lastbilen op med en donkraft og så er det hjulskifte overstået.

Senere på morgenen, klokken 9.06, stødte to biler også sammen på E45 ved Nørager. Her udpeger vagtchefen også glat føre som årsag til uheldet.

Med andre ord: Det er fortsat nødvendigt at udvise stor tålmodighed på det nordjyske vejnet, ikke mindst set i lyset af, at DMI forudser, at Nordjylland fredag kan få en ny dynge sne.