Kom, lad os ødelægge den gode stemning

Jeg er rødhåret, hvilket er en beslutning jeg, og ikke naturen, har taget. Under den røde farve gemmer der sig i øvrigt en helt almindelig kommunefarve med en efterhånden ikke ubetydelig mængde af grå hår.

Hvorfor omtaler jeg dog noget så ligegyldigt som min hårfarve? Den er jo inderligt uvedkommende for det arbejde, jeg udfører.

Eller rettere: Det bør den være.

Alligevel har et utal af kvinder med blond hår skullet forholde sig blondinevittigheder, når de har været i en arbejdssituation. Og hvis de har taget bladet fra munden og sagt fra over for den type jokes, har reaktionen været, at ”nu var der jo ingen grund til at være nærtagende og ødelægge den gode stemning”.

Det kan virke ret harmløst, når man på arbejdspladsen laver sjov med kønsstereotyper som fx blondiner eller præmenstruelle kvinder, og derfor er det også så svært at komme den slags småplat hverdagssexisme til livs – ligesom det er tilfældet, hvis stereotyperne handler om hudfarve eller religion.

Derfor har langt de fleste kvinder indtil nu reageret ved enten selv at føre an med vittigheder eller simpelthen ved at holde deres mund, og på den måde er den gode stemning blevet opretholdt, alle har klappet sig på lårene eller i det mindste høfligt grint med.

Det var indtil for tre uger siden, hvor Sofie Linde satte fokus på sexisme på arbejdspladsen og ikke mindst på mediearbejdspladser med et grelt eksempel på krænkende adfærd fra en ældre, mandlig DR-kollega. Efter hendes modige udmelding fulgte hundredvis af kvindelige ansatte i mediebranchen trop. De kunne fortælle om eksempler på krænkende adfærd fra ældre, mandlige kolleger eller chefer.

De konkrete tilfælde på grov, krænkende opførsel må man forvente, at der nu bliver taget hånd om. Det er den samstemmende melding, alle mediechefer er kommet med de seneste uger. Sideløbende er der kommet en relevant diskussion om anden forskelsbehandling på grund af køn med i debatten – fx når det gælder muligheder for at gøre karriere som kvinde, når man bliver gravid eller har små børn. Også på dét punkt har virksomhedernes ledere over en bred kam vist selvindsigt de senere år, og det bliver nu hjulpet på vej af det fornyede fokus på ligestilling og skjult sexisme.

Tilbage står spørgsmålet om det, der kan kaldes en lummer omgangstone.

Er den et problem på danske arbejdspladser generelt? For det er jo nok ikke kun på mediearbejdspladser, at man en gang i mellem har været forfalden til kønsstereotyper og ”værkstedshumor”. Og hvis der er et problem, hvordan løser vi det så?

Når det handler om en jargon, er der jo ikke tale om sexisme i samme liga som en tilnærmelse, en krænkende berøring eller forskelsbehandling baseret på køn. Når man på arbejdspladsen kommer ind på stereotype kønsopfattelser, er det jo for det meste i den muntre ende og ofte er kvinder lige så gode til at grine med som mænd.

Dét på trods, er det på tide at ødelægge den gode stemning. For smålumre vittigheder er med til at holde os fast i forældede kønsroller, og så er de meget svære at sige fra overfor. Derfor er det vigtigt, at især chefer, men også kolleger på tværs af køn holder fast i, at på en arbejdsplads det ER ligegyldigt om man er sort eller hvid, selvvalgt blondine eller barmfager. Det skylder vi hinanden, og især dem, det altid går ud over.

Og come on, man kan sagtens havde det sjovt og lave jokes uden at gribe ned i kassen med den sexistiske af slagsen.