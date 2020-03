Kom med bag kulissen: Sådan holder NORDJYSKE Medier hjulene i gang under coronakrisen

COVID-19 er over os og i en situation, hvor dele af samfundet lukkes ned, er det lige så vigtigt som ellers, at de etablerede medier ufortrødent fortsætter deres aktiviteter. Så det gør vi på NORDJYSKE Medier, men vores dagligdag ser meget anderledes ud, end den plejer. Her kan du se, hvordan vores arbejdsplads ser ud under coronakrisen.

Kuglepenne og kaffekopper har fået hård konkurrence fra flasker med håndsprit i forhold til at være en naturlig del af hverdagsbilledet på NORDJYSKE Medier. Foto: Torben Hansen

På NORDJYSKE Medier tager vi vores samfundsansvar alvorligt, og vi lader ikke nordjyderne i stikken i forhold til at informere om, hvad der sker i Nordjylland – uanset om det omhandler coronavirus eller ej. Men der skal være nogle til at samle trådene, disponere og skabe overblik. Der skal også være nogle til at holde dig opdateret her på nordjyske.dk. Derfor har vi dagligt en lille håndfuld redaktionelle medarbejdere på arbejde.

Den ellers så travle redaktion, hvor det vrimler med journalister og hvor lyden af tryk på tastaturer er en naturlig del af lydbilledet, er nu bemandet med færrest mulige. Her er det lykkedes at finde fire personer, der holder et kort statusmøde. Foto: Torben Hansen

Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger, og derfor har vi også mange medarbejdere, som arbejder hjemmefra. Det er kun de driftskritiske funktioner på NORDJYSKE Mediers hovedkontor på Langagervej i Aalborg, der kræver fysisk fremmøde. De medarbejdere, som møder ind, er selvfølgelig pålagt at følge de sundhedsmæssige råd om hygiejne og afstand til hinanden. Derudover er NORDJYSKE Mediers bude pålagt at anvende engangshandsker, når de omdeler ugeaviser, dagblade, pakker og så videre.

Her er vi på trykkeriet. Her kan maskinerne ikke klare arbejdet alene, så blandt andre trykker Peter Johannesen må møde fysisk op. Foto: Torben Hansen

Når man arbejder hjemmefra er det vigtigt, at teknikken fungerer, så derfor sørger IT-afdelingen for tekniske hjælpemidler og support. Her er det IT-driftskonsulent Lars Pape Dreier, som tjekker et ekstra sæt bærbare pc’ere. Foto: Torben Hansen

Studievært Mark Russel sørger for, at man fortsat kan høre morgenradio og blive opdateret på Radio NORDJYSKE. Mark er alene i studiet og møder inden de fleste kolleger får sko på. Foto: Torben Hansen

Direktør for HR, IT og intern kommunikation, Marian J. Andreasen (i midten) vender den nye dagligdag og eventuelle nye tiltag med chefredaktør Karen Keinicke (tv) og DJ-tillidsrepræsentant Merete Ejsing Horn (th). Foto: Torben Hansen

NORDJYSKE Mediers fotografer kan af gode grunde ikke arbejde hjemmefra. De kører rundt i landsdelen for at fotografere og filme, hvad der sker. Her er det Martin Damgård, som er på vej ud i det nordjyske. Foto: Torben Hansen

Morten Vinther Jensen, som er adm. direktør og ansv. chefredaktør, møder også på arbejde hver dag. Foto: Torben Hansen

I receptionen sidder Maj-Britt Jakobsen. Hun kan ikke byde velkommen til en masse gæster for tiden, men heldigvis smitter coronavirus ikke gennem telefonen, så Maj-Britt Jakobsen stiller gerne om til eksempelvis Kundeservice, hvis man ringer til os. Foto: Torben Hansen

Alle billederne her er taget hos NORDJYSKE Mediers på Langagervej i Aalborg. Men lokalkontorerne rundt omkring i Nordjylland er også bemandede, og i det hele taget vil vi arbejde for, at der ikke mærkes en forskel i forhold til NORDJYSKE Mediers produkter og services. Vi er her for Nordjylland i såvel medgang som modgang.

Er du også på arbejde? Fortæl os gerne i kommentarfeltet, hvad du laver, og om du sidder hjemme eller møder ind på din arbejdsplads.