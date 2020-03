Kom med indenfor: Her er den nye pandemi-afdeling på sygehus i Aalborg

AALBORG:Nu er Aalborg Universitetshospital klar til at modtage og håndtere borgere med mistanke om coronavirus.

Pandemi-afdelingen er oprettet i hospitalets eksisterende lokaler og bliver et isolationsafsnit, som blandt andet betyder en højnet hygiejne og beskyttelse. De senge og patienter, der førhen var i afsnittet, er blevet flyttet til andre lokaler i sygehuset. Der er 50 sengepladser på den nye afdeling.

Foto Claus Søndberg

- Vi er blevet stillet en opgave fra Sundhedsstyrelsen, som lyder på, at for patienter som måtte blive inficeret med coronavirus, og som bliver så syge, at det kræver hospitalsbehandling, skal vi være i stand til at modtage både dem og samtidig de mange andre patienter på hospitalet, lød det tidligere fra Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital, da NORDJYSKE omtalte den nye pandemiafdeling.

I forbindelse med arbejdet er der blevet etableret en "coronaindgang", som kun må bruges i begrænset omfang.

Foto Claus Søndberg

Se billederne fra afdelingen her: