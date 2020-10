Kom med til glo-bryllup: 88 sagde ja, da brudeparrene næsten stod i kø

AALBORG:Journalisten: Hvordan har dagen været indtil videre? Brudgommen: Fantastisk. Det var på tide de fyrede ham Ståle”.

Humor, glæde og nærmest hudløs ærlighed skinnede igennem på en smuk lørdag på Gammeltorv i Aalborg, hvor 36 par i løbet af dagen skulle vies i det gamle rådhus, mens otte andre par skulle vies rundt omkring i kommunen.

Blandt dem, der blev viet på rådhuset, var Ole Julius Jeppesen Jensen og Kristjana Josefsdottir Jeppesen Jensen fra Aalborg.

- Så blev dét klaret, lød det fra bruden, mens brudgommen også var tydeligt lettet efter en dag i følelsernes vold.

- Jeg er en meget følsom person og bliver nemt berørt. Så jeg havde lige brugt morgenen på at få nerverne i ro, for der var stress på. Så før vi skulle ind og blive viet, havde mine kammerater skaffet mig en dobbelt Fernet Branca for at tage de værste nerver, siger den 32-slagterlæring, der selv havde lavet ”grisebolsjer”og kransekage til festen senere.

Hele 36 par blev viet lørdag på det gamle rådhus i Aalborg. Foto: Lars Pauli

Hans hustru og nyslåede brud er højgravid og havde ikke været med på værtshus. Men det var hende, der havde valgt datoen.

- Jeg syntes, det kunne være sjovt med datoen 10.10.2020, og så passede det med en lørdag lidt i god tid, inden jeg skal føde til december, siger hun og bliver afbrudt.

- Og det passer også mig godt, for så kan jeg måske huske datoen, griner brudgommen, som ifølge numerologer nu kan se frem til et godt og kærligt ægteskab.

Dagen i dag ”oser nemlig af kærlighed.” Oldtidens numerologer beskrev faktisk den 10. som en dato ”fyldt med kærlighed og lys og har de helt rigtige ”kærlighedsenergier” til at støtte et ægteskab. Og disse energier er næsten altid at finde, når borgere skal vies på rådhuset, som i dag også foruden den gamle byrådssal har taget Saxosalen i brug for at nå alle vielserne, fortæller giftefoged Susanne Haugaard.

- Det er en hyggelig arbejdsopgave at have, fordi folk altid er i godt og dejligt humør i en højtidelig atmosfære, siger giftefogeden, der har flere end 1000 vielser på sin kappe.

Giftefoged Susanne Haugaard forestod vielserne i Saxo-salen, mens også Byrådssalen var fuldt booket. Foto: Lars Pauli

Blandt de faktisk 1300 vielser tæller nu også Anita Berg Christensen og Stig Vansted fra Hou, som havde taget deres voksne børn med som vidner til en dag, hvor de efter ti års samliv kunne vise hinanden, at de to er for altid.

- Vi ville gerne vise over for alle, at vi elsker hinanden, siger Anita Berg Christensen, og Stig Vanberg er enig.

- Jeg mener det samme som hende, griner han og forsikrer om, at på hans top 2-liste over gode oplevelser i dag, der ligger Ståles exit altså på en andenplads. (Ståle Solbakken, nu tidl. cheftræner, FCK red.)

For Frederik Elmengaard Grønlund og Anne-Sofie Elmengaard Grønlund er den bedste dag at blive gift på, den dag deres to tvillinger kom til verden.

- Vi har valgt dagen, mest fordi det er vores for tidligt fødte tvillingers fødselsdag, siger Anne-Sofie Elmengaard Grønlund, som blev fanget af kø ved vejarbejde og faktisk kom 30 sekunder for sent til vielsen.

Frederik Elmengaard Grønlund og Anne-Sofie Elmengaard Grønlund sagde ja til hinanden på deres tvillinger Victoria og Ellinors fødselsdag. Foto: Lars Pauli

- Der var stress på, så vi nåede det lige til kliptid. Der var lige noget mere vejarbejde, end vi havde regnet med, og så tog det længere tid at komme igennem byen, siger Frederik Elmengaard Grønlund.

Hvis de nu ikke havde nået at komme til tiden, så var det virkelig ærgerligt, for der er ikke flere bryllupsdatoer med god kærlighedsenergi i år. Så skal man udsætte til næste år, hvor der 12. februar er endnu en spændende dato - 1202 2021. Men det må man lige tjekke med numerologerne, om det også passer kærlighedsenergimæssigt set.