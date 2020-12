Se hele julegudstjenesten fra Budolfi Kirke

Sidste år gik 28 procent af nordjyderne i kirke 23. eller 24. december. Det er især to aldersgrupper, der angiver, at de går i kirke i julen. Det drejer sig om aldersgruppen 30 - 39 år samt de nordjyder, der er over 70 år.

Det viser en Panel Nordjylland-undersøgelse, der er foretaget fra 3. til 9. december 2020, hvor 1253 medlemmer af panelet har deltaget.