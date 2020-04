Kom til online koncertaften: International Jazzday 2020 fejres i Aalborg

AALBORG:Siden 2012 har UNESCO hyldet jazzen i over 200 lande verden over med den tilbagevendende begivenhed - International Jazzday. Som noget nyt deltager Danmark nu også med en formel fejring af dagen. En fejring som den nordjyske organisation Jazz9tus også vil være en del af.

Derfor kan man på torsdag den 30. april være med til at hylde jazzen og fejre dagen ved at komme online jazzkoncerter.

- Vi havde planlagt at lave et fedt arrangement på El Mundo i Jomfru Ane Gade, men da det ikke er en mulighed, måtte vi tænke ud af boksen, siger Lukas Bysted, organisator og manager for Jazz9tus.

Hvem er Jazz9tus? Jazz9tus har de seneste par år bidraget til en opblomstring af Aalborgs jazzmiljø. De står bag fem koncertrækker på forskellige steder i byen. De står desuden bag artisttalks med gæsteartister, der også underviser på konservatoriet, imens de er her. VIS MERE

Fra klokken 16.00 til 23.00 vil der fra koncertsalen i Musikkens Hus blive spillet 7 koncerter med 25 forskellige musikkunstnere fra Aalborgs jazzscene.

Koncerterne vil være delt op i tre sektioner - nemlig Musikkens Upcoming, Jazz9tus Selected og Jazzdanmark Afterparty.

- Vi starter med at præsentere nogle yngre, ret fede jazzmusikere, derefter går nogle mere etablerede konstellationer på, og til sidst tager vi over fra JazzDanmarks nationale fejring, hvor Fredrik Lundin og Kenneth Dahl Knudsen Trio går på til en slags efterfest, siger Lukas Bysted.

Koncerterne sendes live på Youtube og Jazz9tus' Facebook-side, hvor man også kan finde programmet.

En ny måde at opleve musikken på

På trods af nedlukningen af Danmark har Jazz9tus den sidste måned afholdt to baggårdsjazzkoncerter og sendt live-koncerter hver eneste aften i 22 dage.

- Vi har eksperimenteret med forskellige former for online livekoncerter. Det virker måske ikke så fedt bare at streame en koncert, så vi har arbejdet med at give det en hjemlig stemning, hvor vi taler med publikum og involverer dem en del, fortæller Lukas Bysted.

På torsdag vil lyd og billede være i noget bedre kvalitet end hidtil, så publikum kan forvente et mere koncertorienteret arrangement. Man vil dog stadig forsøge at involvere publikum bag skærmene rundt i landet så godt som muligt.

Arrangementet er et samarbejde mellem Jazz9tus, Musikkens Hus, Azzurra, Jazzdanmark og Center for Dansk Jazzhistorie.