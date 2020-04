Kommende nordjyske mødre: Sådan er det at være gravid under corona-krisen

Emma Sophie Leu trisser rundt i sin lejlighed. Øjnene stryger ned over listen med ting, hun kan gå i gang med. Rydde op i skuffer, gøre hovedrent. Alt til babyen er der helt styr på. De små sparkedragter ligger sirligt foldet sammen på sin plads, og hun har allerede vasket det hele to gange.

Fjernsynet må hun først tænde efter klokken 17.00. Det er en regel, hun har lavet med sig selv for at undgå konstant at blive mindet om, hvor slemt det nu står til med antal smittede og døde. Der er i forvejen nok at bekymre sig om. Selvom hun forsøger at undgå det, søger tankerne hele tiden tilbage til, hvilken betydning virussen har for hendes graviditet, kæresten Morten og deres lille søn.

Den virus, der har vendt op og ned på alting for alle danskere og stort set hele verden. Men som især ramte hårdt for parret, der efter en lang kamp om at blive gravide endelig var begyndt at glæde sig til at skulle være nybagte forældre. Da ramte covid-19, og glædesforventningen blev afløst af frygt for det uvisse.

Det er en usikker tid at være gravid i. Udbruddet af coronavirus betyder ændringer for gravide og fødende, og fornylig kom de seneste restriktioner fra Region Nordjylland, der blandt andet lyder på, at partneren ikke må deltage ved fødslen, hvis der er mistanke om coronavirus.

Seneste restriktioner for fødende og gravide i Region Nordjylland Alle fødende med symptomer på covid-19 vil blive testet ved ankomst til fødegangen. Er du gravid, skal du komme alene til din aftale på hospitalet eller hos jordemoderen, undtagen til igangsættelse, fødsel, barsel og 1. jordemoderkonsultation. Her må du gerne tage din partner med. Ingen partnere med symptomer på covid-19 må komme på hospitalet eller hos jordemoderen. Det er forbudt for pårørende eller andre at besøge regionens hospitaler. Evt. barselsbesøg må derfor vente til I er hjemme igen. Alle der kan, skal sendes hjem ambulant efter fødsel. Skal du indlægges må din partner være med på barselsophold såfremt der ikke er symptomer på covid-19. Du må have en person med til fødsel, og er din partner syg eller udviser symptomer, må du gerne få følgeskab af en anden, bare personen er rask. VIS MERE

Her i artiklen møder du to kommende mødre og en nybagt mor. De har alle åbnet sig for NORDJYSKE og fortæller her om deres oplevelser og tanker om at være gravid i en verden vendt på hovedet.

Drømmefødsel ude af sigte

To lange år med fertilitetsbehandling og fire aborter undervejs. Alt dette måtte Emma Sophie Leu og Morten Bratholt igennem, før de fik sig en vellykket graviditet.

De første 14 uger af graviditeten kæmpede især Emma Sophie en hård kamp med frygten for at tabe barnet endnu engang.

- Lige så stille begyndte vi at vende os til tanken om, at der rent faktisk kommer et barn. Det er svært at forstå, når man har været det igennem, vi har, fortæller Emma Sophie Leu.

Men ligesom de var nået dertil, hvor bekymringen for at miste barnet var overvundet, og glæden til at møde deres lille søn fyldte mest, kom det skæbnesvangre pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned.

- I vores situation var det som at se ud af den ene krise og så ramme en anden, siger Emma Sophie og tilføjer:

- Alt blev aflyst. Først fødselsforberedelserne, der skulle klæde os på til at blive forældre som førstegangsfødende. Det gjorde os ret usikre, men det væltede mig helt af pinden, da min scanning til tjek af plukveer også blev aflyst. Det som for alvor skulle give tryghed i, at alt var i orden. Pludselig føltes det meget utrygt at sætte et barn i verden.

Emma Sophie Leu har termin den 28. april. - Jeg kan næsten ikke bære tanken om, hvis Morten ikke skulle være med til sin søns fødsel, siger hun. Foto: Claus Søndberg

I takt med nye tiltag fra myndighederne, væltede spørgsmålene frem for Emma Sophie. Hvordan kommer det til at gå, når jeg skal føde? Er der nogen til at tage imod mit barn? Må jeg tage min mor med til fødslen? Kan Morten komme med? Bliver det en stresset oplevelse?

Og som spørgsmålene var flest, kom restriktionerne og svarene fra Region Nordjylland.

- Nu ved jeg godt, at min drømmefødsel med min mor og Morten ikke er en realitet længere. Det var en hård nød at sluge, da vi måske ikke skal forvente at få flere børn, siger Emma Sophie og understreger at det vigtigste selvfølelig er, at Morten kan være der.

Men frygten for, at han ikke må komme med, fylder også en del, da han har været nødsaget til stadig at gå på arbejde. Emma Sophie har derimod været i frivillig karantæne siden pressemødet den 11. marts.

- Morten tager alle sine forholdsregler med at spritte af og skifte tøj på jobbet, men jeg kan ikke lade være med at være bange for, at han tager smitten med hjem, og det ender med, at han ikke må komme med til fødslen, siger Emma Sophie Leu.

Det handler ikke kun om moren

Anderledes ser det ud for Cecilia og Philip Ulf Pedersen. De har begge været sendt hjem fra arbejde de seneste par uger, hvor de stort set har levet i isolation ved at frabede sig besøg og handle over nettet. Det har været en stor lettelse for dem begge.

- Min værste bekymring er helt klart, hvis min mand ikke kan komme med til fødslen. Det er det, jeg ligger søvnløs over.

- Jeg er førstegangsfødende og aner ikke, hvordan jeg er i den pressede situation, og her er Philip bare min klippe. Jeg kan slet ikke forestille mig at komme igennem en fødsel uden ham, siger Cecilia Ulf Pedersen og gør det klart, at det ikke kun handler om hende.

Cecilia og Philip Ulf Pedersen tager alle deres forholdsregler og lidt mere til. - Vi spritter af så snart, vi kommer ind ad døren, selvom vi bare har været ude at gå en tur og ikke har rørt ved noget, siger Cecilia. Foto: Henrik Louis

Det handler også om faren og hvilken oplevelse, man fratager ham, hvis han bliver påbudt at holde sig væk.

- Da jeg spurgte Philip, sagde han, at han ville være helt knust over ikke at kunne være der for mig og ikke se sit barn komme til verden. Jeg fik helt tårer i øjnene, for det forstår jeg virkelig godt. Man kan af gode grunde ikke skille mor fra fødslen, men det er lige så vigtigt for faren at være der, siger Cecilia.

Fra den ene dag til den anden har de også måtte indfinde sig med at være gravide i en helt anden verden, men særligt én ting har været udfordrende.

- Det sværeste er uvisheden. Uvisheden om, hvornår det topper, siger Cecilia, der henviser til de seneste meldinger om, at det ser ud til at toppe omkring hendes termin den 24. april.

- Men det kan jo ændre sig i næste uge. Man aner ikke, hvordan fremtiden ser ud. Alt vi kan gøre er at håbe, at antallet af smittede falder, når vores lille pige kommer til verden, siger Cecilia.

En næsten normal fødsel

Line Skov Winther skal snart have sit barn nummer to, og deler mange af de samme bekymringer. I det hele taget har corona-situationen været et stort hak i glæden ved at være gravid.

- I en lang periode efter sidste fødsel sagde jeg, at jeg ikke skulle have flere børn, fordi fødslen var så kompliceret. Men efter jeg blev gravid her anden gang, glædede jeg mig faktisk til at skulle føde igen. Sådan har jeg det ikke længere, siger Line Skov Winther, som også lider af angst, hvilket har gjort situationen endnu mere hektisk.

- Selvom jordemoren siger, at corona ikke skal overskygge, at man får en god oplevelse med fødslen, kan man ikke undgå, at det fylder. Det overskygger fuldstændig.

De seneste dage har Line og hendes mand snakket meget om, hvornår det ville være bedst at gå i fødsel.

- Vil vi gerne have, han kommer nu? Eller er det bedre at gå over termin? Det er sådan nogle snakke, vi har haft på grund af den usikkerhed der er, om sygehusene bliver fuldstændig proppet om 14 dage, og normeringen på fødegangen kommer helt i bund, siger hun.

Morgenen efter NORDJYSKE har snakket med hende, går hun i fødsel og de mange bekymringer skal pludselig stå sin prøve. Men det er en lettet og glad Line, der i telefonen tre dage efter kan sige:

- Alt godt herfra. Den angst og de bekymringer, jeg havde haft med at skulle føde, var helt væk under fødslen, fordi alt simpelthen forløb så normalt.

- Jeg var virkelig positivt overrasket over, at det var meget lig sidste gang, jeg fødte. Der var selvfølgelig en del mere afspritning og sundhedspersonalet tog deres forholdsregler, men det var ikke sådan, jeg følte de holdt en unaturlig afstand.

Line Skov Winther med sin nyfødte søn. - Jeg håber, at andre gravide kvinder kan få lagt en dæmper på deres bekymringer ved at høre, at tingene stadig foregår normalt på fødegangen, siger hun.

Lige nu er den lille familie hjemme igen i isolation, hvor de skal tilpasse sig en hverdag med en lille nyfødt.

- Nu er det noget andet, der fylder. Det vigtigste er at passe godt på og sørge for, at ingen af vores to børn bliver syge, siger Line Skov Winther

Opløftet pande

Trods et utal af bekymringer er de tre par meget forståelige over for de nye restriktioner og har stor respekt for den indsats sundhedspersonalet yder i tiden.

- De her restriktioner er ikke noget, vi er sure over, det er bare sådan, det er. Vi vil jo heller ikke risikere noget, men derfor gør det stadig ondt at tænke på, hvis Morten ikke må komme med til fødslen, siger Emma Sophie Leu.

- Det er selvfølgelig mærkeligt, at vi ikke kan vise vores lille pige frem til familie og venner. Men vi har heldigvis Facetime og Skype, så vi kan kommunikere på andre måder, siger Cecilia Ulf Pedersen, der forsøger at se positivt på tingene. Foto: Henrik Louis

Selvom tiden i frivillig isolation med en baby i maven kan føles lang, forsøger de alle at få det bedste ud af situationen.

- Det er en svær tid at være gravid i, især fordi alt bliver aflyst og førnævnte uvished, men vi har fuld forståelse for de forbehold vi må tage. Sundhedspersonalet gør et kæmpe stykke arbejde og det kan vi kun være stolte over og taknemmelige for, siger Cecilia Ulf Pedersen.