Kommune og butikker: Politiets afgørelse at fjerne varer i gågaden

NORDJYLLAND:Da Nordjyllands Politi torsdag formiddag meldte ud, at der fra på lørdag ikke bliver udstillet varer i gågaden i Skagen, skrev politiet i en pressemeddelelse, at afgørelsen var truffet i dialog med Frederikshavn Kommune, Skagen Handelsstandsforening og Turisthus Nord.

Den udlægning er man dog ikke helt enige i Frederikshavn og Skagen. Her understreger man, at det er politiet der har truffet beslutningen - og ikke kommunen.

- Vi kan ikke sætte os imod Nordjyllands Politis beslutning. Særligt ikke, når argumentet er, at man ønsker at forhindre, at folk stimler sammen og derved mindske smittespredning. Men vi forstår fuldt ud, at de forretningsdrivende i byen ærgrer sig gevaldigt og bliver bekymrede. Vi begræder situationen sammen med butiksindehaverne. Det er voldsomt svært at tjene penge nu, hvor intet er, som det plejer, siger Birgit S. Hansen (S), borgmester i Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse.

Her understreges det også, at kommunen kun bidrager med at sætte politiets skilte op.

Frederikshavns borgmester, Birgit S. Hansen (S) begræder situationen i Skagen, hvor de forretningsdrivende ikke må have varer ude på gaden fra på lørdag og i de kommende uger. Arkivfoto: Torben Hansen

Det var pest eller kolera

Formand for Skagen Handelsstandsforening Thorben Pedersen fortæller i den samlede pressemeddelelse, at politiet på mødet med kommunen, handelsstandsforeningen og turistforeningen gjorde det klart, at de som myndighed havde tre muligheder: At udskrive bøder, at lave et totalt opholdsforbud eller at forbyde vareudstilling midt i gågaden.

- Vi havde ikke mulighed for at protestere, og alternativet var værre. Det vigtigste for os har været at undgå opholdsforbuddet. Folk kan stadig bevæge sig rundt i gågaden, kigge vinduer og på den måde få lyst til at handle. Det ville være katastrofalt, hvis hele gågaden blev lukket ned. Det var pest eller kolera, siger Thorben Pedersen.

Også direktør i Turisthus Nord René Zeeberg er ked af beslutningen.

- Vi har orienteret vores medlemmer om myndighedernes beslutning. Hvis alternativet var et totalt opholdsforbud, så må det her være den mest tålelige beslutning. Vi ærgrer os dog over, at det er kommet dertil, siger han.

Beslutningen om ikke at have tøjstativer, kurve eller på anden måde at have varer stående i gågaden gælder foreløbig fra på lørdag og frem til søndag 10. maj.