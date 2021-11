Koncertgæst mistænkt for at være smittet med ny corona-variant

Opdateret 19.15: Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at der ikke er tale om et bekræftet tilfælde, men et tilfælde under mistanke.

AALBORG:En koncertgæst fra lørdagens arrangement i AKKC med DJ Martin Jensen kan være smittet med den nye coronavariant Omikron.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser til Nordjyske, at der ikke er tale om et bekræftet tilfælde, men et tilfælde under mistanke.

Tirsdag aften har AKKC sendt en mail ud til de gæster, der havde købt billetter til koncerten. Her skriver de, at de har fået besked om, at en person blandt lørdagens publikum er testet positiv for den nye variant.

I mailen opfordrer AKKC modtagerne til at bringe meddelelsen videre til dem, de fulgtes med til koncerten, og til at lade sig teste.

"Ifølge Smitteopsporingen skal alle, der har deltaget til koncerten lade sig PCR-teste på 4. og 6. dagen efter koncerten," skriver de i mailen.

Det betyder, at man skal lade sig teste onsdag og fredag.

Direktør i AKKC, Nicolaj Holm, fortæller, at der var 1500-1600 stående publikum til stede under koncerten, og at de alle viste et gyldigt coronapas ved indgangen.

- Vi har gjort alt og lidt mere til, i forhold til hvad myndighederne anbefaler, siger han og påpeger, at centeret også havde som krav, at personalet viste et gyldigt coronapas

Han understreger, at AKKC følger myndighedernes anbefalinger og fortsat vil gøre det. Det betyder også, at de hverken vil indføre færre eller flere tiltag mod smitte til fremtidige koncerter, medmindre de officielle retningslinjer laves om.

- Jeg er ikke læge eller sundhedsminister, og vi kommer ikke til at lave vores egne retningslinjer, understreger Nicolaj Holm.

AKKC fik besked om den corona-smittede gæst tirsdag eftermiddag. De har ikke fået besked om andre tilfælde af smittede efter lørdagens koncert.