Kongedyst om den nordjyske gourmettrone

RESTAURATIONER: De var der stort set alle sammen. Cremen af den nordjyske restaurantscene og klar til at deltage i en alt eller intet-dyst mod en kollega. Head-on, som man siger.

Toppen af de nordjyske restauranter skal over det næste halve år finde ud af, hvem der er bedst. Gastro-konkurrencen "Bedst i Nordjylland" blev mandag lanceret på San Giovanni i Aalborg.

Michael ”Miv” Pedersens Tabu møder Brøndums Hotel.

15 restauranter plus en ledig plads var i puljen til en dyst, hvor restauranterne møder hinanden - én mod én.

Blandt deltagerne er mange af de velkendte restauranter, der optræder i diverse guides. Men helt nye på scenen med højt ambitionsniveau er Hotel Amerika fra Hobro.

- Vi er gået ind i den her konkurrence for at være med til at sætte Hotel Amerika på landkortet på den nordjyske restaurantscene. Det er en gylden mulighed for os. Nu kom vi med i Den Danske Spiseguide, og så er konkurrencen bare det næste skridt for at bygge yderligere på for at vise, at Hotel Amerika er en seriøs spiller man skal regne med, Peter Lyngby Hansen.

Nye vinde på Hotel Amerika, hvor tidligere køkkenchef og nuværende adm.dir., Peter Lyngby Hansen, har hyret nyt personale og hævet ambitionsniveauet betragteligt.

Og spiseguidens redaktør har da også set et lys i Hotel Amerika.

- Det kom for mig ud af den blå himmel, at de kunne noget i Hobro. Og det kan godt blive en overraskelse for mange af de etablerede, vurderer Bent Christensen.

Lodtrækningen gav dyst med to forholdsvis nye med stort ambitionsniveau.

Generelt er konkurrenceformen designet til at lade selv de små steder komme til. Formen er allerede afprøvet sidste år, og her var det ikke de favoritterne, der vandt.

- Det viste sig, at der var uanede kræfter hos mange af dem, man ikke på forhånd troede, kunne blande sig. Men de havde de, da det kom til stykket, husker Bent Christensen.

Efter lodtrækningen mandag ser duellerne således ud.

FAKTA De møder hinanden Fusion, Aalborg - Vendia, Hjørring

Applaus, Aalborg - Strandhotellet, Blokhus

Strandingskroen - Textur, Aalborg

Brøndums hotel, Skagen - Tabu, Aalborg

Hotel Amerika, Hobro - Studie 4, Aalborg

Ruths Hotel, Gl. Skagen - La Locanda, Aalborg

Musikkens Spisehus - Mortens Kro, Aalborg

San Giovanni, Aalborg - (ledig plads)

- Duellerne er faldet meget fint ud. Der er ikke nogen, hvor man tænke, at det er fuldstændig ulige fordeling. Jeg tænker, det bliver en spændene konkurrence, og vi skal møde Mortens Kro, der jo er højt rated inden for vores branche og har i mange år holdt et højt stabilt niveau. Det håber da på, at vi med en hjemmebanefordel vinder vores dyst, siger Daniel Ditman, køkkenchef i Musikkens Spisehus.

- Langt de fleste kampe er jo helt vildt spændende, og selv om vinderen ser oplagt ud, så kan man ikke vide noget om udfaldet på forhånd, siger Bent Christensen.

Venner og fjender deler et glas. Sponsorerne var troppet op på San Giovanni med lækkerier til de deltagende restauranter.

- I sådan en konkurrence viser alle jo deres potentiale, for de fleste kokke og tjenere har altid et gear mere. De bliver måske ikke presset nok i dagligdagen. Så nu hvor de bliver de bidt i haserne, så giver de den en ekstra skalle, og så får man den dyst, hvor det er helt utroligt, hvad man kan opleve, forventer Bent Christensen.

I løbet af november aftaler restauranterne indbyrdes, hvornår de inviterer til dyst.

Spritnye Studie 4 skal møde holdet fra Hotel Amerika.