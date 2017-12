Konkurs: Flyafgange til 8000 skiturister er faldet på plads

AALBORG: Mindre end en uge efter meldingen om det østrigske flyselskab Nikis konkurs er det lykkedes Højmark Rejser at finde alternative afgange til omkring 8000 danskere, der frem til påske har booket skirejser hos bureauet.

Onsdag i sidste uge meddelte selskabet, at man var gået konkurs, og at driften var indstillet.

Dermed fik man travlt hos Højmark Rejser, hvor man omgående gik i gang med at finde en løsning på transportproblemerne.

Tirsdag kunne direktøren for Højmark Rejser, John Brügmann, så meddele, at brikkerne er faldet på plads.

- Vi har fået to fly stillet til rådighed via en mægler i Portugal og yderligere et fly fra Danmark, der primært skal flyve fra Aalborg. Det betyder, at omkring 95 procent af vores gæster er dækket ind. De sidste fem procent er klaret ved, at vores konkurrenter har stillet nogle af deres ledige pladser til rådighed, så alle kommer af sted, siger John Brügmann.

Som direktøren allerede gav forventninger om i sidste uge, kommer alle af sted og hjem på de aftalte dage, men nogle vil opleve, at tidspunkt for af- og hjemrejse er ændret en smule.

- Jeg tror ikke, det vil skabe problemer for nogen, men skulle det være, vil vi selvfølgelig gøre alt for at hjælpe, understreger John Brügmann.

Han tilføjer, at man fra alle sider har mødt forståelse og opbakning.

- Gæster har ringet og spurgt, om de skulle køre selv, vi har fået masser af hjælp fra lufthavne og samarbejdspartnere, og vores konkurrenter har også været villige til at hjælpe os, og ikke mindst har vores medarbejdere knoklet dag og nat for at få det her til at lykkes. Det er vi naturligvis glade for, siger John Brügmann.

De første gæster skal efter planen af sted lørdag fra København og Billund. Rejserne fra Aalborg Lufthavn begynder først i uge 3.