Konkurstruet nordjysk tøjkoncern klar med redningsplan

NORDJYLLAND:Midt i april måtte den nordjyske tøjkoncern PWT Group, der blandt andet står bag Wagner og Tøjeksperten, bede om en økonomisk timeout for at udarbejde et udkast til en rekonstruktionsplan, der skal gøre koncernen økonomisk bæredygtig i fremtiden.

Torsdag aften meddeler PWT Group så, at et udkast til en rekonstruktionsplan netop er udsendt til selskabets kreditorer.

- Vi har hos både leverandører og udlejere mødt betydelig forståelse for den situation, vi er kommet i, og for vores planer for at komme slankere og stærkere ud på den anden side af krisen, siger administrerende direktør i PWT Group, Ole Koch Hansen i en pressemeddelelse udsendt af tøjkoncernen, der har hovedkontor på Gøteborgvej i Aalborg.

- Situationens alvor er tydelig, og vi er blevet mødt med betydelig velvilje i vores bestræbelser på at sikre, at PWT Group og vores dygtige medarbejdere også fremover kan betjene kunderne med herretøj. Derfor er det glædeligt, at vi undervejs har genåbnet flere butikker, og at der nu er udsigt til, at butikker i storcentre også snart kan åbne igen, siger direktøren i pressemeddelelsen.

Gæld på trecifret millionbeløb

Rekonstruktionen i PWT Group kom som en træls overraskelse for mange, da selskabets ledelse netop var kommet med positive udmeldinger.

PWT Group står blandt andet bag Tøjeksperten og Wagner og har hovedkontor i Aalborg. Arkivfoto Lars Pauli

Dagbladet Børsen kunne dog berette, at gælden i PWT Group er opgjort til 534 millioner kroner, mens det vurderes, at aktiverne på tidspunktet for rekonstruktionen var på 312 millioner kroner.

Efter rekonstruktionen har PWT Group erklæret sit norske datterselskab, Wagno A/S, konkurs. Det norske selskab omfatter 30 tøjbutikker.

Endelig plan til afstemning i juni

Forslaget til rekonstruktionsplanen fremlægges på et kreditormøde den 15. maj og vil efter en vedtagelse danne grundlag for udarbejdelse af en egentlig rekonstruktionsmodel. En model, som i følge selskabet selv ventes at kunne tilbyde en fornuftig dividende til de usikrede kreditorer, og som forventes fremlagt til endelig afstemning i begyndelsen af juni måned.

- Arbejdet med at sikre et grundlag for PWT Groups fortsatte drift skrider frem efter planen, og der er grund til at tro, at kreditorerne vil medvirke til den foreslåede løsning, idet både leverandører og udlejere vil få en levedygtig, fremtidig samarbejdspartner i stedet for en konkurs, som ingen er tjent med, siger udtaler advokat Andreas Kærsgaard Mylin fra Accura Advokatpartnerselskab, der er rekontruktør for PWT Group, i pressemeddelelsen.

Før rekonstruktionen havde PWT Group omkring 900 forhandlere og butikker i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. I Nordjylland er der butikker i flere byer - blandt andet Hjørring, Frederikshavn og Aalborg.