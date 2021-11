Konservativ borgmesterkandidat: - Jeg føler, jeg har spillet en VM-finale og tabt i straffespark

Det er ikke Søren Pape effekten alene, der gør, at Det Konservative Folkeparti i den grad stormer frem i Nordjylland. Det fastslår konservative Per Møller, der sammen med sine partikollegaer i Hjørring er gået fire mandater frem, så de nu kan indtage syv pladser i byrådet.

- Der er selvfølgelig Søren Papes popularitet lige nu, men jeg tvivler på, at det betyder mere end et par procentpoint. Vi har spillet hårdt op til socialdemokraterne i kommunen, og vi har diskuteret politik som aldrig før, siger Per Møller, der som borgmesterkandidat ikke lægger skjul på, at han er skuffet over ikke at kunne sætte sig for bordenden.

- Jeg kan lige så godt være ærlig. Jeg føler, at jeg har været i en VM-finale og har spillet et brag af en kamp, men tabt på straffesparkskonkurrencen. Jeg havde set frem til, at vi kunne have fået den første konservative borgmester i næsten 50 år i Hjørring Kommune. Nu får vi den første Venstre-borgmester her i næsten 30 år, og det er i sig selv historisk - jeg kunne ikke få et flertal med 16 bag mig, og det må jeg acceptere, siger Per Møller, der er ærgerlig over ikke at kunne imødekomme mange vælgeres ønske.

- Man kan se i mit personlige stemmetal modsat Søren Smalbros (Hjørrings nye Venstre-borgmester), at mange har ønsket en konservativ borgmester. Vi går langt mere frem end Venstre siger han (Venstre går fra syv til ni mandater - red.).

- Vi har stillet et meget stærkt hold af kandidater fra alle dele af kommunen, der har arbejdet hårdt for at sætte en dagsorden. Men det er ikke valgkampen, men de seneste fire års konservativt arbejde, der betaler sig, siger viceborgmester Per Møller (K). Foto: Bente Poder

Men for nu glæder han sig over stigningen fra tre til syv mandater, der ifølge ham skyldes, at de konservative har givet Arne Boelt modstand og anvist en anden vej.

- Vælgerne har kvitteret for, at vi har adresseret behovet for en ny facon, en ny retorik i byrådet og en ny borgmester. Arne Boelt (S) har været meget egenrådig i en lang række sager, hvor han har kørt smalle forlig igennem, blandt andet i forbindelse med en ny musikskole, hvor man pludselig fandt 22,5 mio. kr. samtidig med at man ville nedlægge et forbud imod at planlægge friplejehjem, siger han og henviser til modtagelsen af et udrejsecenter i kommunen som endnu et eksempel.

- Man har set stort på den brede konstituering, og det har vi påtalt igen og igen. Det tror jeg, at vælgerne har kunnet lide. De har kigget på os, fordi vi har en socialkonservativ profil, og fordi vi har anvist et konkret politisk alternativ, siger Per Møller, der samme med sine partikollegaer kommer til at bruge de ekstra mandater til at sætte et tydeligt aftryk på kommunen.

Slut med dyre prestigeprojekter

- Der er behov for, at vi udviser mere mådehold og skruer ned for de store prestigeprojekter. Hos de konservative ved vi godt, hvor pengene kommer fra - de kommer blandt andet fra det private erhvervsliv, der genererer et kæmpe samfundsbidrag. Vi skal vise respekt for borgernes penge, og der er det vores oplevelse, at Socialdemokratiet har brugt lige rigeligt meget, siger Per Møller og henviser igen til musikskolen, der ender på en pris på omkring 50 mio. kr. Stod det til Det Konservative Folkeparti i kommunen, burde midler til musikundervisning i stedet være blevet delt mere decentralt ud til kommunens folkeskoler.

- Vi går efter borgmesterkæden næste gang - indtil da kæmper vi for konservativ politik, siger han.

Samlet set har Det Konservative Folkeparti en fremgang på 19 mandater i hele Nordjylland - med størst fremgang i Hjørring, Aalborg og Rebild.

Et af de steder, hvor partiet procentvist er gået tilbage i stemmetal er i Vesthimmerlands Kommune, hvor partiet dog fastholder samme antal pladser i byrådet (syv).

Nordjyske arbejder på en kommentar fra Det Konservative Folkeparti i Vesthimmerlands Kommune.