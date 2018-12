Konservative klar til valg: Per L. får spidsen

NORDJYLLAND: Det Konservative Folkeparti har valgt regionsrådsmedlem Per Larsen som partiets spidskandidat ved det kommende folketingsvalg. Dermed kommer han til at stå i spidsen for den kampagne, som skal sikre, at Det Konservative Folkeparti igen får valgt et nordjysk medlem af folketinget.

- Vi har valgt Per Larsen som spidskandidat, fordi vi ser ham som et utroligt stærkt kort, der kan samle opbakning i hele Nordjylland, siger Claus Bunk, der er formand for Det Konservative Folkeparti i Nordjylland.

- For Det Konservative Folkeparti i Nordjylland er målsætningen helt klar. Vi skal tilbage på borgen, siger den nordjyske formand for Det Konservative Folkeparti. Han understreger samtidig, at det naturligvis bliver vælgerne, der skal afgøre, hvem der bliver valgt. Det Konservative Folkeparti opstiller nemlig sideordnet.

Folketingsvalget 2019 Der skal afholdes folketingsvalg i Danmark senest den 18. juni 2019. Statsministeren beslutter, hvornår valget skal afholdes. Følgende kandidater er opstillet for Det Konservative Folkeparti i Nordjylland: Henrik Dalgaard, landmand, 48 år, Aars – opstillet i Himmerland-kredsen Jens Martin Fjordbak, fabrikschef, 47 år, Østervrå – opstillet i Frederikshavn-kredsen Jens Kindberg, selvstændig, 36 år, København – opstillet i Aalborg Øst-kredsen Jens-Henrik Kirk, efterskoleforstander, 41 år, Mariager – opstillet i Mariagerfjord-kredsen Per Larsen, produktchef, 53 år, Hjørring – opstillet i Aalborg Nord-kredsen Per Møller, selvstændig, 43 år, Hjørring – opstillet i Hjørring-kredsen Torben Overgaard, lærer, 36 år, Snedsted – opstillet i Thisted-kredsen Mia Tang, journalist, 46 år, Dragør – opstillet i Brønderslev-kredsen Morten Thiessen, direktør, 52 år, Aalborg – opstillet i Aalborg Vest-kredsen

Den nordjyske spidskandidat, Per Larsen, er 53 år, og har været folkevalgt siden 1997. Først som medlem af amtsrådet, dernæst byrådet i den gamle Hjørring Kommune, og siden 2005 som medlem af regionsrådet. Ved regionsrådsvalget i 2017 fik Per Larsen næsten 11.000 personlige stemmer. Dermed blev han topscorer blandt de borgerlige kandidater og blev i personlige stemmer kun overgået af regionsrådsformand Ulla Astmann fra Socialdemokratiet. I foråret 2018 blev han opstillet som folketingskandidat i Nordjylland, og nu er det altså afgjort, at Per Larsen bliver sit partis spidskandidat ved det kommende folketingsvalg.

- I mit arbejde i regionsrådet har jeg erfaret, at det ofte er beslutninger i Folketinget, der står i vejen for os, når vi vil sikre en positiv udvikling i Nordjylland. Det gælder i høj grad på sundhedsområdet, hvor vi er udfordret af lægemangel. Men det gælder også udviklingen i øvrigt i Nordjylland. Se bare på den tredje limfjordsforbindelse. Hvis det stod til mig, så var den forbindelse bygget for længe siden. På begge områder er der tydeligvis behov for, at vi nordjyder presser endnu mere på, siger den nye konservative spidskandidat ved det kommende folketingsvalg.