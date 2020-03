Kontanter fra frimurere til Aalborgs udsatte

AALBORG:Aalborgs udsatte familier, som er flittige brugere af Kirkens Korshærs faciliteter, har lørdag fået en kontant håndsrækning fra de danske frimurere.

Den Danske Frimurerorden har skænket 44.000 kr. til hver af Kirkens Korshærs fire hovedcentre i København, Aarhus, Odense og altså Aalborg. Desuden har frimurerne i samarbejde med mobilselskabet Lebara skænket 138 sim-kort til hjælpeorganisationen, som primært er tænkt til misbrugere og hjemløse, så de kan holde sig i kontakt med korshærens væresteder.

Kirkens Korshær er ikke den eneste hjælpeorganisation, som nyder godt af frimurernes donationer. Organisationen Danner, som driver krisecentre for voldsramte kvinder og børn, modtog lørdag 85.000 kr. samt 150 pakker legetøj, spil og 62 tablets, så ikke mindst børnene på krisecentrene er sikret bedre mulighed for adspredelse, hygge og underholdning under den aktuelle nødsituation i Danmark under coronakrisen.

- Det er et bidrag, vi virkelig har brug for, og som vil gøre gavn, siger Julie Tolstrup fra Danner i en pressemeddelelse fra Den Danske Frimurerorden.

- Frimureri handler i høj grad om at være og gøre noget for andre, og der er brug for en håndsrækning mange steder - især i denne tid, siger frimurertalsmand Jon Bloch Skipper.