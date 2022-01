Konto med 31.000 forsvundet: Det må ikke kunne ske

Der har været stor interesse for Nordjyskes artikler om tre søskende, som er stået frem og har fortalt, at deres fælles konto med 31.000 kroner er forsvundet i Jyske Bank.

Historien vækker undren, og spørgsmålene er mange. Uanset hvad der er sket, er det kritisabelt, at banken ikke kan gøre rede for, hvad der er sket med kontoen og de tre søskendes penge.

Kort gennemgået går sagen ud på, at tre søskende på Mors tilbage i 2012 i fællesskab oprettede en konto i Jyske Bank med penge, der skulle bruges til at vedligeholde deres forældres gravsted. Da de for nyligt henvendte sig til Jyske Bank for at hæve pengene, fik de at vide, at deres konto ikke længere fandtes i bankens system.

Hvordan kontoen er forsvundet, kan banken ikke redegøre nærmere for. Man må kunne forvente, at banken kan dokumentere og spore den slags. Vi er i 2022, og sådan en situation må ikke kunne finde sted, for det koster på tilliden.

Jyske Bank overtog i 2011 den konkursramte Fjordbank Mors, som var opstået som en fusion af Morsø Sparekasse og Morsø Bank. Indtil maj 2013 har Jyske Bank registreret kunderne fra de tidligere banker i separate it-systemer og under forskellige registreringsnumre. De tre søskendes konto blev oprettet under et registreringsnummer, som tidligere tilhørte Morsø Sparekasse. Men i maj 2013 bliver alle kunder konverteret til samme system. Der er ingen tvivl om, at det har været en meget kompliceret proces.

Jyske Bank fastholder dog overfor Nordjyske, at de tre søskendes konto ikke er forsvundet i den forbindelse, og at kontoen var lukket før omlægningen. Den forklaring er Erik Frøkjær, der digitaliseringsekspert og mangeårig lektor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, dog skeptisk overfor.

- Fejlmulighederne i disse processer er oplagte, og det bør Jyske Bank erkende i stedet for at mistænkeliggøre tre troværdige søskende, lyder it-ekspertens vurdering.

Når banken optræder så skråsikkert, som den gør, så kaster det indirekte en beskyldning mod de tre søskende.

- Bogføringsloven sætter en grænse for, hvor længe vi er forpligtet til at opbevare dokumenter, og den er overskredet. Vi gemmer ikke alting evigt. Det er rigtigt trist, at kunderne er kommet i denne situation, siger afdelingsdirektøren til Nordjyske. Bogføringsloven betyder, at man er forpligtet til at opbevare bogførings- og regnskabsmateriale i fem år.

Man må tolke afdelingsdirektørens udtalelse her som, at banken mener, at det netop er kundernes problem, at kontoen er forsvundet - og ikke bankens. Jyske Bank bør droppe ansvarsfralæggelsen og i stedet tage de tre kunder, hvis forklaring der ikke er belæg for at betvivle, alvorligt.