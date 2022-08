Efter hård kritik af botilbud for asylansøgere: Kontrakt revet i stykker

VRÅ:Udlændingestyrelsen har ophævet kontrakten med Botilbuddet Norden, der ellers havde vundet et udbud på at huse op til 20 såkaldt sårbare afviste asylansøgere. Det skulle ske på en ejendom på Bakkevej i Vrå.

Det oplyser Hjørrings borgmester Søren Smalbro (V).

- Sidst på dagen i går (mandag, red.) fik vi den besked fra Udlændingestyrelsen, at kontrakten er blevet revet i stykker, og udbuddet skal gå om som et hasteudbud, siger Søren Smalbro.

Projektet på Bakkevej løb hurtigt ind i problemer, da Hjørring Kommune oplyste, at der kun er en landzonetilladelse til at drive bosted med syv pladser på ejendommen - så skal der huses op til 20 mennesker på stedet, så skal der sættes gang i en procedure med et få en ny landzonetilladelse, der giver tilladelse til det noget større bosted.

Men det er en proces, der tager tid, og hvis udfald også er usikker, idet sådan en tilladelse i sidste ende skal godkendes i byrådet, når den først har været igennem forvaltningen og offentlige høringer.

Dermed kunne botilbuddet ikke opfylde Udlændingestyrelsens krav alligevel, hvorfor styrelsen altså har valgt at annullere kontrakten.

Alle kan byde

Når udbuddet skal gå om, betyder det, at alle med interesse i det, kan byde på det. Så en ny vinder af udbuddet kan lige så godt byde ind med et projekt på Bornholm eller på Fyn som i Vrå - omvendt kan Botilbuddet Norden også godt byde ind igen, hvis man kan få godkendt en landzonetilladelse til de væsentligt flere beboere.

- Jeg kan dog sige, at i den tid, der er gået, siden Botilbuddet Norden meddelte, at de havde vundet kontrakten, da har kommunen ikke modtaget en ansøgning om en ny landzonetilladelse, siger Søren Smalbro.

Han tilføjer, at Hjørring Kommune som sådan ikke har noget at skulle have sagt i forbindelse med etableringen af et botilbud, udover at sikre, at regler og love er overholdt.

Så hvis nogen søger med udgangspunkt i Hjørring Kommune, og vil drive bosted på et sted, hvor der er tilladelse til at huse op til 20 beboere, så er det sådan, det bliver - kommunen kan ikke sige nej.