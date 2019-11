Kontrol afslørede ulovlige hvil - og filippinske chauffører som lavede mad

NORDJYLLAND:Tungvognscenter Nord var søndag eftermiddag 17. november 2019 på rastepladskontrol langs Nordjyske Motorvej. Målet med kontrollen var at undersøge, om de parkerede lastbiler overholdt deres køre-/hviletider, og allerede ved den første kontrol viste det sig, at der var urent trav.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den første lastbil i fælden var fra Bulgarien, og ved kontrollen kunne politiet konstatere, at lastbilen havde kørt rundt i Danmark i fire dage uden, at man havde betalt afgift til staten for at anvende de danske motorveje.

- Chaufføren var heller ikke i besiddelse af et chaufføruddannelsesbevis, så han lovligt kunne føre køretøjet. Og så var han også i færd med at afholde et regulært ugentligt hvil på over 45 timer, forklarer politikommissær Claus Kjær-Pedersen fra politiets Tungvognscenter Nord i pressemeddelelsen.

Ifølge lovgivningen må chaufføren nemlig ikke holde sådan et hvil i lastbilen. Den samlede bøde for forseelserne til chauffør og vognmand lød på 37.000 kroner.

Da der var tale om en udenlandsk chauffør og en udenlandsk virksomhed, skulle bøden betales på stedet. Det kunne virksomheden ikke, hvorfor lastbilen blev sikret med hjullås, indtil betalingen er sket.

To polske lastbiler brød også reglerne

Ved siden af den bulgarske lastbil holdt der to polsk indregistrerede lastbiler, hvor chaufførerne var i færd med at bryde samme regler om køre-/hviletid.

- I den første af de to polske lastbiler var to filippinske chauffører i færd med at lave mad. Vi kunne igen konstatere, at de var i gang med at afholde et regulært ugentligt hvil på over 45 timer i lastbilen, selvom det ikke er tilladt. De fik bøder for sammenlagt 30.000 kroner, oplyser politikommissær Claus Kjær-Pedersen videre.

I dette tilfælde garanterede et dansk speditionsfirma for bøden med det samme, så lastbilen kunne køre igen.

I den anden polske lastbil befandt sig to polske chauffører, der ligesom de øvrige chauffører også var ved at afvikle et langt hvil i strid med lovgivningen. Igen udstedte politiet derfor bøder for samlet set 30.000 kroner. Disse bøder blev betalt på stedet med kreditkort.

- Men der var trods alt to andre lastbiler på rastepladsen, som havde styr på tingene, konstaterer politikommissæren.