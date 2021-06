Fartkontrol i weekenden: Topscorer kørte 185,5 kilometer i timen

NORDJYLLAND:Med en hastighed på 185,5 kilometer i timen i gennemsnit over en længere strækning på en motorvej, hvor det højest er tilladt at køre 130 kilometer i timen, blev en nordjysk bilist weekendens "topscorer" under kontroller lavet af Færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi.

Det oplyser politikommissær Thomas Ottesen, leder af operativ afdeling ved Færdselsafdelingen hos Nordjyllands Politi

Dermed mistede den hurtige herre sit kørekort på stedet.

- Og det skal siges, at han blev eftersat og målt over en længere strækning, understreger politikommissæren.

50 klip i kørekortet, seks sager om håndholdt mobiltelefon under kørsel, tre sager om børn, der kørte uden sikkerhedssele og en stribe andre overtrædelser af færdselsloven var det samlede resultat, som kunne gøre op efter en weekend med særlig fokus på hastighedsoverskridelser på vejstrækninger i Nordjylland.

Thomas Ottesen var leder af weekendens indsats, og han tilføjer, at weekendens kontrol særligt koncentrerede sig om Jammerbugt, Frederikshavn og Aalborg, og der var – desværre – igen noget at komme efter.

Politikommissæren vil ikke nærmere præcisere, hvilke strategiske strækninger, der er tale om.

- Naaarh - det er jo lidt ligesom fiskerne. Når vi fanger mange fisk på et sted, så kommer vi jo tilbage til stedet for at fiske der igen, siger han.

Thomas Ottesen fortæller, at politiet både har taget stationære hastighedsmålinger, kørt på vejene og i det hele taget holdt et vågent øje med trafikken i weekenden.

- Og vores kontrol var igen med til understrege det store problem, som det fortsat er, at nogle bilister kører for alt hurtigt og helt generelt tilsidesætter ganske grundlæggende hensyn til færdselsreglerne, siger Thomas Ottesen, der i næste åndedrag bebuder flere kontroller:

- Weekendens indsats viser klart, at der er et behov, så vi kommer igen – det kan jeg godt garantere.

Kontrol på strand

Ud over fartkontrollerne så udførte færdselsbetjentene også om lørdagen, d. 5. juni 2021, en kontrol på stranden i Blokhus – også her var der lidt af komme efter.

- Der var rigtig mange mennesker på stranden i weekenden, og selvom de fleste mennesker af dem kørte pænt og efter forholdene, så måtte bødeblokken dog i brug i flere gange, mens vi var til stede på stranden, siger politikommissær Thomas Ottesen.

De færdselssager, som politiet registrerede, var for at lave såkaldt burnouts.

- Det er, når bilisterne laver de her såkaldte "donuts" - med andre ord laver runde cirkler ved voldsom acceleration og udskridning. På strandene er der familier og børn tilstede, og det er altså fortsat færdselslovens område. Der er ofte tale om store biler, og skulle føreren miste herredømmet over sin bil i sådan en situation, så er det altså langt fra ufarligt, understreger politikommissæren.

Flere varebiler blev også benyttet til at transportere personer.

- Og det er uacceptabelt – både i forhold andres og ens egen sikkerhed. Folk skal huske på, at færdselsloven også gælder på stranden, understreger Thomas Ottesen.

Han bebuder, at også de nordjyske strande hen over sommeren lejlighedsvist vil få besøg af Nordjyllands Politi.