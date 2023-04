Kort kaos på broen: Cyklister kørte over for rødt og uden om bommene

AALBORG/NØRRESUNDBY:Onsdag morgen var der problemer på Limfjordsbroen.

Bommene var nede, og de røde lygter blinkede. Men broklapperne var ikke oppe, og det satte utålmodige morgentrafikanterne på en hård prøve.

- En del cyklister mistede tålmodigheden og valgte at ignorere bommene og de røde blink, og de cykle over, selvom den så ud til at være på vej til at hæve broklappen. Der opstod nemlig farlige situationer, og ingen reagerede, fortæller en af de ventende bilister til Nordjyske.

Men - fortæller brofoged Lars Andreassen - så blev der reageret hurtigt.

- Vi fik styr på det i løbet af seks-syv minutter, men folk bliver hurtigt meget utålmodige, når de skal holde stille, når broklapperne ikke er oppe, siger brofogeden.

Årsagen var en teknisk fejl med en af de rigler, der skal være på plads for, at det er sikkert at køre over broen. Fejlene opstod i forbindelse med afprøvning af systemet, der lige nu er ved at blive gjort klar til en omstilling af de store.

Siden 1930’erne har det nemlig været en brovagt, som har styret systemet, når skibe skulle passere Limfjordsbroen, men næste år er det slut med det system. Fremover skal broklapperne fjernstyres fra Vejdirektoratets hovedkontor i Aalborg Øst.