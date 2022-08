Kortkaos hos Apple: Hjørring Bjerge ligger i Odense

NORDJYLLAND:Måske vil du gerne en tur til Nyholmstrand, fordi du har hørt, at det er et dejligt sted. Så du søger efter Nyholmstrand i Apple Maps på din telefon - hvis du er en af de cirka 50 procent af danskerne, der har en iPhone - beder om en rute og følger den.

Nyholmstrand - det ligger da lige ved Bispebjerg Kirkegård i Københavns nordvestlige udkant. Eller gør det? Apples Maps

Hvorefter du ender i Bispebjerg i Københavns nordvestlige udkant, og ikke i den del af Frederikshavn, der ligger øst for Søndergade ned mod vandet syd for Flådestationen.

Tilsvarende hvis du gerne vil gå en tur i smukke Hjørring Bjerge. Så bliver du sendt på en længere tur, der ender i det sydlige Odense, nærmere betegnet i Dalum, hvis ikke du er opmærksom. For Hjørring Bjerge findes faktisk i to udgaver, som et stednavn og som et udflugtsmål, og det sidste er placeret rigtigt.

Hvad der præcist er gået galt for Apple Maps ligger lidt hen i det uvisse, men stednavne, vel det man kan kalde lokalitetsnavne, på kortet er blevet kastet rundt i Danmark, som havde nogen samlet dem sammen i en pose, og så strøet dem tilfældigt ud i landet.

Hvis man havde glædet sig til udsigten over øhavet nord for Lolland, så bliver man nok skuffet, hvis navigationen sender bilen til Soffy Road. Stadions kvaliteter i øvrigt ufortalt. Apples Maps

Kvarteret omkring Sofievej og Soffy Road er for eksempel blevet til Stokkenæs, der strengt taget ligger på Lollands nordkyst ved Blans, med en formentlig dejlig udsigt til Askø og Fejø lidt længere væk.

Apple Maps baserer sig blandt andet på kortdata fra OpenStreetMap, og søger man de samme lokaliteter ud dér, så ender man de rigtige steder.

Apples Maps bliver opdateret med Lookaround - der er mage til Googles Streetview. Derfor har Apple haft fotobiler til at køre Danmark tyndt og fotografere vejnettet. Foto: Ole Sanvig Knudsen

Fejlen i Apple Maps har stået på i nogen tid, uden at Apple har reageret på mediernes forsøg på at få en forklaring på, hvad der sker - og om man har tænkt sig at gøre noget ved det, før Apple Maps bliver relanceret i en ny udgave, hvor der blandt andet kommer med en "ny" feature, som Apple kalder Lookaround, der er identisk med Googles Streetview.