Kovending: Nu må avlere selv slå dyrene ned

NORDJYSKE:Aflivningen af coronasmittede mink - i første omgang på Gjøl - har været stærkt kritiseret for at foregå i et alt for langsomt tempo, fordi mange af dem, der står for aflivningen, ikke har erfaring med opgaven.

Ifølge folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) har myndighederne nu givet grønt lys for, at avlerne selv kan blive aflønnet for at foretage aflivningen, hvis de ønsker det - men tilsyneladende er beslutningen ikke meldt ud til avlerne.

- Jeg håber, at det sker hurtigst muligt, for det er da langt at foretrække, da det er billigere, hurtigere og dermed også mere sundhedsmæssigt forsvarligt, siger Bjarne Laustsen.

Ifølge Bjarne Laustsen går de arbejdere, der i øjeblikket afliver dyrene, under betegnelsen "dræbersnegle" - han mener det er uforsvarligt på alle planer, at man ikke lader professionelle håndtere minkene effektivt og hurtigt. I flere tilfælde er mink sluppet løs og løber frit omkring i området.

- Vi mangler stadig at få svar på, om de mink, der er fri for corona eller har udviklet antistoffer, kan slippe for aflivning, siger Bjarne Laustsen.

Ingen af de minkavlere NORDJYSKE indtil videre har talt med, har hørt om myndighedernes "tilbud" om at de selv kan aflive deres dyr, og vil derfor ikke umiddelbart forholde sig til muligheden.