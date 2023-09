Lastbil med grise i brand - det er langtfra første gang

Natten til mandag gik det galt igen, denne gang på motorvej E45 ved Aarhus.

En lastbil med 145 grise forulykkede og brød i brand. Politiet blev alarmeret kort før kl. 04, og da patruljevognene nåede frem, stod meterhøje flammer op fra lastbilen, mens grise løb rundt om lastbilen og ud på motorvejen.

Aflives hurtigst muligt

- Flere af grisene var kommet til skade, mens andre havde været udsat for en voldsom stressfaktor i forbindelse med episoden. Derudover løb der grise rundt i mørket på motorvejen til fare for trafikanterne i morgentrafikken, så vi besluttede, at de skulle aflives hurtigst muligt, siger politikommissær Mikkel Møldrup, vagtchef hos Østjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Seks ulykker i år

Ulykken med grisetransporten ved Aarhus er langtfra den eneste.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse har der i år været mindst seks ulykker med grisetransporter, heraf to i Nordjylland. Blandt andet 27. april ved Vrensted vest for Brønderslev, hvor en lastbil med 35 søer væltede om og brød i brand.

En gris indfanges efter en lastbil væltede nær Vredsted i april. Foto: Lars Pauli

De mange alvorlige ulykker med grisetransporter får nu Dyrenes Beskyttelse til at efterlyse en kortlægning og analyse af ulykker med de høje og tungt lastede dyretransporter.

- Vi skal gøre mere for at forebygge de ulykker, som har store dyrevelfærdsmæssige og menneskelige konsekvenser. Derfor bør både branchen og myndighederne sætte fokus på de mange ulykker med grisetransportbiler , siger dyrlæge Ditte Erichsen i en pressemeddelelse fra Dyrenes Beskyttelse.

- Store lidelser

Når lastbiler med grise i flere etager vælter, er det ikke kun farligt for chaufføren og andre trafikanter, men det medfører også altid store lidelser for dyrene, fortæller hun.

- Ulykkerne fører til død og lidelser hos grise. Kvæstede grise kan ligge længe og vente på at blive nødaflivet, og selv for de grise, der ikke umiddelbart er kommet alvorligt fysisk til skade, vil der være timer fyldt med angst, stress og smerte, siger Ditte Erichsen.

Dyr i flere etager

Ifølge Dyrenes Beskyttelse kan proppede lastbiler med dyr i flere etager være medvirkende årsag til ulykkerne:

- Grise transporteres i mange lag på lastbilerne. Disse transporter udføres med relativt meget vægt øverst, hvilket ændrer lastbilens tyngdepunkt. Dette må formodes at gøre det svært at rette op på lastbilen, hvis den kommer ud i en skarp kurve eller kommer til at køre skævt med flere hjul ude i rabatten, siger Ditte Erichsen.