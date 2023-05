Kraftig brand i villa

GODTHÅB: En villa på Lille Volstrupvej i Godthåb syd for Aalborg blev fredag ødelagt af kraftig brand.

Ilden startede angiveligt i et skur ved siden af, men bredte sig til selve huset. Nordjyllands Beredskab fik alarmen kl. 15.26.

Branden var voldsom, og beredskabet måtte tilkalde assistance fra en ekstra tankvogn.

Den kraftige blæst gjorde bestemt ikke slukningsarbejdet lettere og har formentlig medvirket til, at ilden bredte sig hurtigt i huset.

Røgdykkere blev sat ind ved brandvæsenets slukningsarbejde i villaen. Foto: Jan Pedersen

- Villaen er udbrændt, og tagkonstruktionen er styrtet sammen, fortalte indsatsleder Henrik Christensen fra Nordjyllands Beredskab fredag ved 17-tiden.

Varmen fra flammerne var så kraftig, at et nabohus også var i fare. Nabohusets væg var meget varm, og yderste lag glas i termoruder gik itu. Men det lykkedes brandfolkene at køle nabohusets vægge ned.

- Vinden var med os lige dér, fortæller Henrik Christensen. Vinden gik nemlig væk fra nabohuset.

Indsatslederen kan ikke sige, hvordan branden opstod.

Ingen personer var i fare ved branden oplyser politiet.

Brand i villa i Godthåb

