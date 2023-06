Kraftig opfordring fra politiet: Lad være med at udlevere dankort og koder

AALBORG: Tre gange har en eller flere gerningsmænd i løbet af mandag forsøgt at lokke dankort og pinkode-oplysninger fra ældre medborgere i Aalborg. To gange blev det ved forsøget, men ved det tredje lykkedes det gerningsmanden at hæve "nogle tusinde kroner", som vagtchef Jesper Sørensen udtrykker det.

Han advarer på det kraftigste folk til at hoppe på den limpind, som gerningsmanden serverer for sine ofre.

Gerningsmanden har i alle tre tilfælde udgivet sig for at komme fra borgernes bank for at hente deres dankort og få deres oplysninger om pinkoder.

- Jeg vil kraftigt advare folk mod at give de her oplysninger - ikke engang til myndighedspersoner og heller ikke til politifolk, skat eller bank eller hvad det måtte være. Det skal man bare lade være med, fastslår vagtchefen.

Nordjyllands Politi fik første anmeldelse om forsøg på at lokke dankort og pinkode fra en ældre dame i Frejaparken klokken 13.52. Her havde den ældre kvinde ikke selv sit dankort, så hun kunne simpelthen ikke udlevere det.

Det samme var tilfældet ved det andet forhold, som skete i Gymnasieparken klokken 14.24. Også her var ofret en ældre kvinde, hvor det var datteren, der tog sig af kvindens pengesager.

I det tredje tilfælde, som var på Poul Buås Vej i Aalborgs Vestby kom anmeldelsen klokken 16.15, og her lykkedes det gerningsmanden at få lokket kortet fra sit offer og hæve flere tusinde kroner.

- Alle tre tilfælde er helt samme modus. Så det skal være min kraftigste opfordring til folk, at de skal lade være med at udlevere noget som helst omkring deres dankort til nogen som helst, lyder det fra vagtchef Jesper Sørensen.